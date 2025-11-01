BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hyve je 0.00210272 USD. Sledujte aktualizace cen HYVE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase.

Logo Hyve

Hyve Cena (HYVE)

Aktuální cena 1 HYVE na USD

$0.00210272
-5.80%1D
Graf aktuální ceny Hyve (HYVE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:30 (UTC+8)

Informace o ceně Hyve (HYVE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00198454
Nejnižší za 24 h
$ 0.00223491
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00198454
$ 0.00223491
$ 0.756865
$ 0.00159105
+0.74%

-5.81%

-9.25%

-9.25%

Cena Hyve (HYVE) v reálném čase je $0.00210272. Za posledních 24 hodin se HYVE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00198454 do maxima $ 0.00223491, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HYVE v historii je $ 0.756865, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00159105.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HYVE se za poslední hodinu změnila o +0.74%, za 24 hodin o -5.81% a za posledních 7 dní o -9.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hyve (HYVE)

$ 160.38K
--
$ 210.27K
76.27M
100,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Hyve je $ 160.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HYVE je 76.27M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 210.27K.

Historie cen v USD pro Hyve (HYVE)

Během dnešního dne byla změna ceny Hyve na USD  $ -0.00012993798271856.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hyve na USD  $ -0.0004837593.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hyve na USD  $ -0.0009974803.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hyve na USD  $ -0.003634791024957103.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00012993798271856-5.81%
30 dní$ -0.0004837593-23.00%
60 dní$ -0.0009974803-47.43%
90 dní$ -0.003634791024957103-63.35%

Co je Hyve (HYVE)

An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform.

Předpověď ceny Hyve (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hyve (HYVE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hyve (HYVE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hyve.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hyve!

Tokenomika pro Hyve (HYVE)

Pochopení tokenomiky Hyve (HYVE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HYVE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hyve (HYVE)

Jakou hodnotu má dnes Hyve (HYVE)?
Aktuální cena HYVE v USD je 0.00210272 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HYVE v USD?
Aktuální cena HYVE v USD je $ 0.00210272. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hyve?
Tržní kapitalizace HYVE je $ 160.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HYVE v oběhu?
Objem HYVE v oběhu je 76.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HYVE?
HYVE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.756865 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HYVE?
HYVE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00159105 USD.
Jaký je objem obchodování HYVE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HYVE je -- USD.
Dosáhne HYVE letos vyšší ceny?
HYVE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHYVE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Hyve (HYVE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

