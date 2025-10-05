Dnešní aktuální cena Hyperwave HLP je 1.029 USD. Sledujte aktualizace cen HWHLP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HWHLP.Dnešní aktuální cena Hyperwave HLP je 1.029 USD. Sledujte aktualizace cen HWHLP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HWHLP.

Logo Hyperwave HLP

Hyperwave HLP Cena (HWHLP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HWHLP na USD

$1.029
-0.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Hyperwave HLP (HWHLP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:53 (UTC+8)

Informace o ceně Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.028
Nejnižší za 24 h
$ 1.034
Nejvyšší za 24 h

$ 1.028
$ 1.034
$ 1.045
$ 0.967762
-0.37%

-0.25%

-0.20%

-0.20%

Cena Hyperwave HLP (HWHLP) v reálném čase je $1.029. Za posledních 24 hodin se HWHLP obchodoval v rozmezí od minima $ 1.028 do maxima $ 1.034, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HWHLP v historii je $ 1.045, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.967762.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HWHLP se za poslední hodinu změnila o -0.37%, za 24 hodin o -0.25% a za posledních 7 dní o -0.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.55M
--
$ 11.69M
11.23M
11,365,593.202607
Aktuální tržní kapitalizace Hyperwave HLP je $ 11.55M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HWHLP je 11.23M, přičemž celková zásoba je 11365593.202607. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.69M.

Historie cen v USD pro Hyperwave HLP (HWHLP)

Během dnešního dne byla změna ceny Hyperwave HLP na USD  $ -0.002596881652703.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hyperwave HLP na USD  $ +0.0082587540.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hyperwave HLP na USD  $ +0.0122754555.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hyperwave HLP na USD  $ +0.0231597232700552.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.002596881652703-0.25%
30 dní$ +0.0082587540+0.80%
60 dní$ +0.0122754555+1.19%
90 dní$ +0.0231597232700552+2.30%

Co je Hyperwave HLP (HWHLP)

Zdroj Hyperwave HLP (HWHLP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hyperwave HLP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hyperwave HLP (HWHLP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hyperwave HLP (HWHLP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hyperwave HLP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hyperwave HLP!

HWHLP na místní měny

Tokenomika pro Hyperwave HLP (HWHLP)

Pochopení tokenomiky Hyperwave HLP (HWHLP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HWHLP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hyperwave HLP (HWHLP)

Jakou hodnotu má dnes Hyperwave HLP (HWHLP)?
Aktuální cena HWHLP v USD je 1.029 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HWHLP v USD?
Aktuální cena HWHLP v USD je $ 1.029. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hyperwave HLP?
Tržní kapitalizace HWHLP je $ 11.55M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HWHLP v oběhu?
Objem HWHLP v oběhu je 11.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HWHLP?
HWHLP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.045 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HWHLP?
HWHLP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.967762 USD.
Jaký je objem obchodování HWHLP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HWHLP je -- USD.
Dosáhne HWHLP letos vyšší ceny?
HWHLP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHWHLP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:53 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.