Dnešní aktuální cena Hypertrics je 0.00004399 USD. Sledujte aktualizace cen HYTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HYTR.

Více informací o HYTR

Informace o ceně HYTR

Co je to HYTR

Oficiální webové stránky HYTR

Tokenomika pro HYTR

Předpověď cen HYTR

Logo Hypertrics

Hypertrics Cena (HYTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HYTR na USD

-0.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Hypertrics (HYTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:54:26 (UTC+8)

Informace o ceně Hypertrics (HYTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004388
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004471
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004388
$ 0.00004471
$ 0.00006753
$ 0.0000299
+0.05%

-1.36%

+6.21%

+6.21%

Cena Hypertrics (HYTR) v reálném čase je $0.00004399. Za posledních 24 hodin se HYTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004388 do maxima $ 0.00004471, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HYTR v historii je $ 0.00006753, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000299.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HYTR se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -1.36% a za posledních 7 dní o +6.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hypertrics (HYTR)

$ 35.00K
--
$ 35.00K
795.76M
795,758,571.0
Aktuální tržní kapitalizace Hypertrics je $ 35.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HYTR je 795.76M, přičemž celková zásoba je 795758571.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.00K.

Historie cen v USD pro Hypertrics (HYTR)

Během dnešního dne byla změna ceny Hypertrics na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hypertrics na USD  $ +0.0000022932.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hypertrics na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hypertrics na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.36%
30 dní$ +0.0000022932+5.21%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Hypertrics (HYTR)

Hypertrics (HYTR) is a meme token on HyperEVM that combines internet culture with deflationary mechanics. Token burns are carried out manually through campaigns that are organized and publicly announced. The project emphasizes community engagement, transparency of actions, and a unique narrative built around the rebellious robot — a symbol of the ongoing reduction of supply while flying to the moon.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hypertrics (HYTR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hypertrics (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hypertrics (HYTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hypertrics (HYTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hypertrics.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hypertrics!

HYTR na místní měny

Tokenomika pro Hypertrics (HYTR)

Pochopení tokenomiky Hypertrics (HYTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HYTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hypertrics (HYTR)

Jakou hodnotu má dnes Hypertrics (HYTR)?
Aktuální cena HYTR v USD je 0.00004399 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HYTR v USD?
Aktuální cena HYTR v USD je $ 0.00004399. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hypertrics?
Tržní kapitalizace HYTR je $ 35.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HYTR v oběhu?
Objem HYTR v oběhu je 795.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HYTR?
HYTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006753 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HYTR?
HYTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000299 USD.
Jaký je objem obchodování HYTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HYTR je -- USD.
Dosáhne HYTR letos vyšší ceny?
HYTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHYTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Hypertrics (HYTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

