BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HyperStrategy je 0.081526 USD. Sledujte aktualizace cen HSTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HSTR.Dnešní aktuální cena HyperStrategy je 0.081526 USD. Sledujte aktualizace cen HSTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HSTR.

Více informací o HSTR

Informace o ceně HSTR

Co je to HSTR

Oficiální webové stránky HSTR

Tokenomika pro HSTR

Předpověď cen HSTR

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo HyperStrategy

HyperStrategy Cena (HSTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HSTR na USD

$0.081526
$0.081526$0.081526
-0.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HyperStrategy (HSTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:23 (UTC+8)

Informace o ceně HyperStrategy (HSTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.080755
$ 0.080755$ 0.080755
Nejnižší za 24 h
$ 0.082889
$ 0.082889$ 0.082889
Nejvyšší za 24 h

$ 0.080755
$ 0.080755$ 0.080755

$ 0.082889
$ 0.082889$ 0.082889

$ 2.48
$ 2.48$ 2.48

$ 0.064372
$ 0.064372$ 0.064372

-0.50%

-0.58%

-2.35%

-2.35%

Cena HyperStrategy (HSTR) v reálném čase je $0.081526. Za posledních 24 hodin se HSTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.080755 do maxima $ 0.082889, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HSTR v historii je $ 2.48, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.064372.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HSTR se za poslední hodinu změnila o -0.50%, za 24 hodin o -0.58% a za posledních 7 dní o -2.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HyperStrategy (HSTR)

$ 81.53K
$ 81.53K$ 81.53K

--
----

$ 81.53K
$ 81.53K$ 81.53K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace HyperStrategy je $ 81.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HSTR je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 81.53K.

Historie cen v USD pro HyperStrategy (HSTR)

Během dnešního dne byla změna ceny HyperStrategy na USD  $ -0.0004830785846132.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HyperStrategy na USD  $ -0.0201484986.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HyperStrategy na USD  $ -0.0563955534.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HyperStrategy na USD  $ -0.5279357024448528.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0004830785846132-0.58%
30 dní$ -0.0201484986-24.71%
60 dní$ -0.0563955534-69.17%
90 dní$ -0.5279357024448528-86.62%

Co je HyperStrategy (HSTR)

HyperStrategy is the first fully onchain protocol on HyperEVM designed to mirror the strategy of MicroStrategy, but with a singular focus: acquiring and looping as much $HYPE as possible.HyperStrategy will launch an onchain Convertible Bond Protocol. Through this mechanism, HyperStrategy issues convertible bonds to participants who provide capital in USDT0. These bonds function as both a receipt and an agreement: if HyperStrategy's native token reaches a predetermined strike price in the future, the bonds convert into the token, granting the holder direct upside exposure. If the strike price is not reached by maturity, the participant simply reclaims their principal.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj HyperStrategy (HSTR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny HyperStrategy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HyperStrategy (HSTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HyperStrategy (HSTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HyperStrategy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HyperStrategy!

HSTR na místní měny

Tokenomika pro HyperStrategy (HSTR)

Pochopení tokenomiky HyperStrategy (HSTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HSTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HyperStrategy (HSTR)

Jakou hodnotu má dnes HyperStrategy (HSTR)?
Aktuální cena HSTR v USD je 0.081526 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HSTR v USD?
Aktuální cena HSTR v USD je $ 0.081526. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HyperStrategy?
Tržní kapitalizace HSTR je $ 81.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HSTR v oběhu?
Objem HSTR v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HSTR?
HSTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.48 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HSTR?
HSTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.064372 USD.
Jaký je objem obchodování HSTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HSTR je -- USD.
Dosáhne HSTR letos vyšší ceny?
HSTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHSTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:42:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HyperStrategy (HSTR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.01
$110,026.01$110,026.01

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02340
$0.02340$0.02340

-27.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.66
$3,875.66$3,875.66

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.01
$110,026.01$110,026.01

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

-1.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.49
$1,087.49$1,087.49

+0.28%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09275
$0.09275$0.09275

+85.50%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01742
$0.01742$0.01742

-12.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010500
$0.00010500$0.00010500

+399.52%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00388
$0.00388$0.00388

+223.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055166
$0.0055166$0.0055166

+181.17%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000808
$0.0000808$0.0000808

+61.60%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%