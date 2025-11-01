BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hydrated Dollar je 0.997989 USD. Sledujte aktualizace cen HOLLAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLLAR.

Logo Hydrated Dollar

Hydrated Dollar Cena (HOLLAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HOLLAR na USD

$0.998095
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Hydrated Dollar (HOLLAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:43 (UTC+8)

Informace o ceně Hydrated Dollar (HOLLAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.997785
Nejnižší za 24 h
$ 0.999052
Nejvyšší za 24 h

$ 0.997785
$ 0.999052
$ 1.019
$ 0.976486
-0.02%

-0.09%

-0.05%

-0.05%

Cena Hydrated Dollar (HOLLAR) v reálném čase je $0.997989. Za posledních 24 hodin se HOLLAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.997785 do maxima $ 0.999052, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLLAR v historii je $ 1.019, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.976486.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLLAR se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o -0.09% a za posledních 7 dní o -0.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hydrated Dollar (HOLLAR)

$ 3.46M
--
$ 3.46M
3.46M
3,464,592.0
Aktuální tržní kapitalizace Hydrated Dollar je $ 3.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOLLAR je 3.46M, přičemž celková zásoba je 3464592.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.46M.

Historie cen v USD pro Hydrated Dollar (HOLLAR)

Během dnešního dne byla změna ceny Hydrated Dollar na USD  $ -0.0009017858874256.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hydrated Dollar na USD  $ +0.0038691035.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hydrated Dollar na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hydrated Dollar na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0009017858874256-0.09%
30 dní$ +0.0038691035+0.39%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Hydrated Dollar (HOLLAR)

HOLLAR is Hydration's decentralized, over-collateralized stablecoin designed to target the value of approximately $1. Unlike algorithmic stablecoins that rely on market mechanisms alone, HOLLAR is minted against crypto collateral that users deposit into the protocol. This creates a direct backing relationship where each HOLLAR token represents a claim against real crypto assets held in the system.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hydrated Dollar (HOLLAR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hydrated Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hydrated Dollar (HOLLAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hydrated Dollar (HOLLAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hydrated Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hydrated Dollar!

HOLLAR na místní měny

Tokenomika pro Hydrated Dollar (HOLLAR)

Pochopení tokenomiky Hydrated Dollar (HOLLAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLLAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hydrated Dollar (HOLLAR)

Jakou hodnotu má dnes Hydrated Dollar (HOLLAR)?
Aktuální cena HOLLAR v USD je 0.997989 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLLAR v USD?
Aktuální cena HOLLAR v USD je $ 0.997989. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hydrated Dollar?
Tržní kapitalizace HOLLAR je $ 3.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLLAR v oběhu?
Objem HOLLAR v oběhu je 3.46M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLLAR?
HOLLAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.019 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLLAR?
HOLLAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.976486 USD.
Jaký je objem obchodování HOLLAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLLAR je -- USD.
Dosáhne HOLLAR letos vyšší ceny?
HOLLAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLLAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

