Dnešní aktuální cena HoldME Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLDME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLDME.

Více informací o HOLDME

Informace o ceně HOLDME

Co je to HOLDME

Bílá kniha pro HOLDME

Oficiální webové stránky HOLDME

Tokenomika pro HOLDME

Předpověď cen HOLDME

Logo HoldME Token

HoldME Token Cena (HOLDME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HOLDME na USD

$0.00013794
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HoldME Token (HOLDME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:47 (UTC+8)

Informace o ceně HoldME Token (HOLDME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0
+0.05%

+1.96%

+0.71%

+0.71%

Cena HoldME Token (HOLDME) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HOLDME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLDME v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLDME se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +1.96% a za posledních 7 dní o +0.71%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HoldME Token (HOLDME)

$ 137.86K
--
$ 137.86K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace HoldME Token je $ 137.86K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOLDME je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 137.86K.

Historie cen v USD pro HoldME Token (HOLDME)

Během dnešního dne byla změna ceny HoldME Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HoldME Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HoldME Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HoldME Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.96%
30 dní$ 0-22.42%
60 dní$ 0-40.26%
90 dní$ 0--

Co je HoldME Token (HOLDME)

HoldME - a deflationary token fueled by real Bitcoin mining. Supply reduced by burns. No inflation—just real utility.

No Promises. Just Action.

HoldME’s core utility is marketing – but through our partnership with MineIT, we’ve established a sustainable cycle: mine cryptocurrencies, convert earnings, and burn HoldME tokens. This process transforms real mining revenue into deflationary momentum.

Why the Burn Matters – It’s a Process. Born from the fusion of cutting-edge blockchain technology and tangible Bitcoin mining, HoldME is more than just a token – it’s a self-sustaining ecosystem.

Every HoldME token purchased with mining revenue is sent to be burned, which permanently removes it from circulation. This action is transparent, on-chain, and irreversible.

We don’t stake. We don’t redistribute. We don’t inflate. We execute a simple cycle – and make every step visible.

The result isn’t speculation. It’s accountability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj HoldME Token (HOLDME)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny HoldME Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HoldME Token (HOLDME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HoldME Token (HOLDME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HoldME Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HoldME Token!

HOLDME na místní měny

Tokenomika pro HoldME Token (HOLDME)

Pochopení tokenomiky HoldME Token (HOLDME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLDME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HoldME Token (HOLDME)

Jakou hodnotu má dnes HoldME Token (HOLDME)?
Aktuální cena HOLDME v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLDME v USD?
Aktuální cena HOLDME v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HoldME Token?
Tržní kapitalizace HOLDME je $ 137.86K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLDME v oběhu?
Objem HOLDME v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLDME?
HOLDME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLDME?
HOLDME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HOLDME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLDME je -- USD.
Dosáhne HOLDME letos vyšší ceny?
HOLDME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLDME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HoldME Token (HOLDME)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

