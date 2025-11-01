BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Holdcoin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HOLD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HOLD.

Více informací o HOLD

Informace o ceně HOLD

Co je to HOLD

Bílá kniha pro HOLD

Oficiální webové stránky HOLD

Tokenomika pro HOLD

Předpověď cen HOLD

Logo Holdcoin

Holdcoin Cena (HOLD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HOLD na USD

-21.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Holdcoin (HOLD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:40 (UTC+8)

Informace o ceně Holdcoin (HOLD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00411566
$ 0.00411566$ 0.00411566

-1.32%

-21.59%

+89.38%

+89.38%

Cena Holdcoin (HOLD) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HOLD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HOLD v historii je $ 0.00411566, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HOLD se za poslední hodinu změnila o -1.32%, za 24 hodin o -21.59% a za posledních 7 dní o +89.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Holdcoin (HOLD)

Aktuální tržní kapitalizace Holdcoin je $ 133.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HOLD je 10.00B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 133.26K.

Historie cen v USD pro Holdcoin (HOLD)

Během dnešního dne byla změna ceny Holdcoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Holdcoin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Holdcoin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Holdcoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-21.59%
30 dní$ 0+12.51%
60 dní$ 0-42.42%
90 dní$ 0--

Co je Holdcoin (HOLD)

HOLDCOIN

Gameplay: Experience the joy brought by 'Hold To Earn', while continuously accumulating wealth through Mine and Reclaim.

Community: Join the Holdcoin community to stay updated on the latest airdrop information. Let's grow together in the community as we advance towards Web3!

Asset: We have two types of game assets, $Holdcoin and Diamond, both of which are important factors for future airdrops!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Holdcoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Holdcoin (HOLD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Holdcoin (HOLD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Holdcoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Holdcoin!

HOLD na místní měny

Tokenomika pro Holdcoin (HOLD)

Pochopení tokenomiky Holdcoin (HOLD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HOLD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Holdcoin (HOLD)

Jakou hodnotu má dnes Holdcoin (HOLD)?
Aktuální cena HOLD v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HOLD v USD?
Aktuální cena HOLD v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Holdcoin?
Tržní kapitalizace HOLD je $ 133.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HOLD v oběhu?
Objem HOLD v oběhu je 10.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HOLD?
HOLD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00411566 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HOLD?
HOLD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HOLD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HOLD je -- USD.
Dosáhne HOLD letos vyšší ceny?
HOLD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHOLD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:41:40 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Holdcoin (HOLD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

