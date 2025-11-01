BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena HLP0 je 1.023 USD. Sledujte aktualizace cen HLP0 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HLP0.Dnešní aktuální cena HLP0 je 1.023 USD. Sledujte aktualizace cen HLP0 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HLP0.

Více informací o HLP0

Informace o ceně HLP0

Co je to HLP0

Oficiální webové stránky HLP0

Tokenomika pro HLP0

Předpověď cen HLP0

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo HLP0

HLP0 Cena (HLP0)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HLP0 na USD

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HLP0 (HLP0)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:06 (UTC+8)

Informace o ceně HLP0 (HLP0) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.018
$ 1.018$ 1.018
Nejnižší za 24 h
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
Nejvyšší za 24 h

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.27
$ 1.27$ 1.27

$ 0.72955
$ 0.72955$ 0.72955

-0.47%

-0.03%

-0.58%

-0.58%

Cena HLP0 (HLP0) v reálném čase je $1.023. Za posledních 24 hodin se HLP0 obchodoval v rozmezí od minima $ 1.018 do maxima $ 1.036, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HLP0 v historii je $ 1.27, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.72955.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HLP0 se za poslední hodinu změnila o -0.47%, za 24 hodin o -0.03% a za posledních 7 dní o -0.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HLP0 (HLP0)

$ 442.35K
$ 442.35K$ 442.35K

--
----

$ 442.35K
$ 442.35K$ 442.35K

432.10K
432.10K 432.10K

432,103.635084
432,103.635084 432,103.635084

Aktuální tržní kapitalizace HLP0 je $ 442.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HLP0 je 432.10K, přičemž celková zásoba je 432103.635084. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 442.35K.

Historie cen v USD pro HLP0 (HLP0)

Během dnešního dne byla změna ceny HLP0 na USD  $ -0.00040208368729.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HLP0 na USD  $ -0.0055055814.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HLP0 na USD  $ +0.0002860308.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HLP0 na USD  $ +0.0120228752630748.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00040208368729-0.03%
30 dní$ -0.0055055814-0.53%
60 dní$ +0.0002860308+0.03%
90 dní$ +0.0120228752630748+1.19%

Co je HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny HLP0 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HLP0 (HLP0) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HLP0 (HLP0) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HLP0.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HLP0!

HLP0 na místní měny

Tokenomika pro HLP0 (HLP0)

Pochopení tokenomiky HLP0 (HLP0) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HLP0 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HLP0 (HLP0)

Jakou hodnotu má dnes HLP0 (HLP0)?
Aktuální cena HLP0 v USD je 1.023 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HLP0 v USD?
Aktuální cena HLP0 v USD je $ 1.023. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HLP0?
Tržní kapitalizace HLP0 je $ 442.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HLP0 v oběhu?
Objem HLP0 v oběhu je 432.10K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HLP0?
HLP0 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.27 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HLP0?
HLP0 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.72955 USD.
Jaký je objem obchodování HLP0?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HLP0 je -- USD.
Dosáhne HLP0 letos vyšší ceny?
HLP0 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHLP0, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:58:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HLP0 (HLP0)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.11
$109,988.11$109,988.11

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.00
$3,875.00$3,875.00

+0.36%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.00
$3,875.00$3,875.00

+0.36%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,988.11
$109,988.11$109,988.11

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.76
$185.76$185.76

-1.27%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5018
$2.5018$2.5018

-0.87%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.18
$1,088.18$1,088.18

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09002
$0.09002$0.09002

+80.04%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.07013
$0.07013$0.07013

+250.65%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.07013
$0.07013$0.07013

+250.65%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0046245
$0.0046245$0.0046245

+135.70%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00232
$0.00232$0.00232

+93.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.164
$20.164$20.164

+56.74%