Hive Dollar Cena (HBD)
--
+0.76%
+6.53%
+6.53%
Cena Hive Dollar (HBD) v reálném čase je $1.011. Za posledních 24 hodin se HBD obchodoval v rozmezí od minima $ 1.0 do maxima $ 1.017, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HBD v historii je $ 3.97, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.424305.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HBD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.76% a za posledních 7 dní o +6.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Hive Dollar je $ 35.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HBD je 34.78M, přičemž celková zásoba je 34783840.098. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.18M.
Během dnešního dne byla změna ceny Hive Dollar na USD $ +0.00759862.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD $ +0.1017036681.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD $ +0.0231967884.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD $ +0.0295087264876403.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00759862
|+0.76%
|30 dní
|$ +0.1017036681
|+10.06%
|60 dní
|$ +0.0231967884
|+2.29%
|90 dní
|$ +0.0295087264876403
|+3.01%
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
