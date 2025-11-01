BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hive Dollar je 1.011 USD. Sledujte aktualizace cen HBD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HBD.

Více informací o HBD

Informace o ceně HBD

Co je to HBD

Oficiální webové stránky HBD

Tokenomika pro HBD

Předpověď cen HBD

Logo Hive Dollar

Hive Dollar Cena (HBD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HBD na USD

$1.011
$1.011
+0.70%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Hive Dollar (HBD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:02:07 (UTC+8)

Informace o ceně Hive Dollar (HBD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.0
$ 1.0
Nejnižší za 24 h
$ 1.017
$ 1.017
Nejvyšší za 24 h

$ 1.0
$ 1.0

$ 1.017
$ 1.017

$ 3.97
$ 3.97

$ 0.424305
$ 0.424305

--

+0.76%

+6.53%

+6.53%

Cena Hive Dollar (HBD) v reálném čase je $1.011. Za posledních 24 hodin se HBD obchodoval v rozmezí od minima $ 1.0 do maxima $ 1.017, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HBD v historii je $ 3.97, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.424305.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HBD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.76% a za posledních 7 dní o +6.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hive Dollar (HBD)

$ 35.18M
$ 35.18M

--
----

$ 35.18M
$ 35.18M

34.78M
34.78M

34,783,840.098
34,783,840.098

Aktuální tržní kapitalizace Hive Dollar je $ 35.18M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HBD je 34.78M, přičemž celková zásoba je 34783840.098. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 35.18M.

Historie cen v USD pro Hive Dollar (HBD)

Během dnešního dne byla změna ceny Hive Dollar na USD  $ +0.00759862.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD  $ +0.1017036681.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD  $ +0.0231967884.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hive Dollar na USD  $ +0.0295087264876403.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00759862+0.76%
30 dní$ +0.1017036681+10.06%
60 dní$ +0.0231967884+2.29%
90 dní$ +0.0295087264876403+3.01%

Co je Hive Dollar (HBD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Hive Dollar (HBD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hive Dollar (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hive Dollar (HBD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hive Dollar (HBD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hive Dollar.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hive Dollar!

HBD na místní měny

Tokenomika pro Hive Dollar (HBD)

Pochopení tokenomiky Hive Dollar (HBD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HBD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hive Dollar (HBD)

Jakou hodnotu má dnes Hive Dollar (HBD)?
Aktuální cena HBD v USD je 1.011 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HBD v USD?
Aktuální cena HBD v USD je $ 1.011. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hive Dollar?
Tržní kapitalizace HBD je $ 35.18M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HBD v oběhu?
Objem HBD v oběhu je 34.78M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HBD?
HBD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 3.97 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HBD?
HBD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.424305 USD.
Jaký je objem obchodování HBD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HBD je -- USD.
Dosáhne HBD letos vyšší ceny?
HBD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHBD, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Hive Dollar (HBD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost.

