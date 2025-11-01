Hexly Cena ($HEX)
Cena Hexly ($HEX) v reálném čase je $0.0001061. Za posledních 24 hodin se $HEX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $HEX v historii je $ 0.00383109, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000884.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $HEX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Hexly je $ 10.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $HEX je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.61K.
Během dnešního dne byla změna ceny Hexly na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hexly na USD $ -0.0000142801.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hexly na USD $ +0.0000064871.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hexly na USD $ -0.001995418044985915.
Hexly is an AI-powered Web3 firewall designed to protect crypto wallets from hidden drainers, malicious approvals, fake airdrops, and phishing attacks. Built for traders and investors, Hexly scans wallet activity in real time, assigns a unique HexScore™ (0–100) to assess risk, and offers actionable recommendations to secure assets—such as revoking unsafe permissions, improving privacy settings, and blocking spam.
The platform uses behavioral analysis, contract scanning, and AI-driven threat detection to flag suspicious dApps, gas spikes, metadata leaks, and drainer patterns—before users sign risky transactions. Its intuitive dashboard shows wallet health, connected apps, tokens, recent actions, and exportable PDF reports for monitoring or compliance.
Hexly’s utility extends beyond protection: it empowers users to trade confidently in Web3 with predictive alerts, risk scoring, and one-click fixes. The native token, $HEX, unlocks advanced features like multi-chain scanning, continuous monitoring, and premium reports. A 5% transaction fee on $HEX supports infrastructure, AI model training, and platform growth.
Hexly is more than a security tool—it’s a real-time AI guardian built to keep your wallet safe in the fast-moving, high-risk world of crypto trading.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika.
