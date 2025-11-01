HEDGE Cena (HEDGE)
-0.34%
-13.31%
+117.64%
+117.64%
Cena HEDGE (HEDGE) v reálném čase je $0.00042974. Za posledních 24 hodin se HEDGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00039217 do maxima $ 0.00049581, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HEDGE v historii je $ 0.00054337, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008602.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HEDGE se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -13.31% a za posledních 7 dní o +117.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace HEDGE je $ 429.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HEDGE je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999984250.3897393. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 429.61K.
Během dnešního dne byla změna ceny HEDGE na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HEDGE na USD $ +0.0004748753.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HEDGE na USD $ +0.0004165789.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HEDGE na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-13.31%
|30 dní
|$ +0.0004748753
|+110.50%
|60 dní
|$ +0.0004165789
|+96.94%
|90 dní
|$ 0
|--
The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|11-01 15:13:00
|Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
|11-01 13:14:00
|Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
