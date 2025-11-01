BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena HEDGE je 0.00042974 USD. Sledujte aktualizace cen HEDGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HEDGE.

Více informací o HEDGE

Informace o ceně HEDGE

Co je to HEDGE

Oficiální webové stránky HEDGE

Tokenomika pro HEDGE

Předpověď cen HEDGE

HEDGE Cena (HEDGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HEDGE na USD

$0.00042958
-13.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny HEDGE (HEDGE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:55 (UTC+8)

Informace o ceně HEDGE (HEDGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00039217
Nejnižší za 24 h
$ 0.00049581
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00039217
$ 0.00049581
$ 0.00054337
$ 0.00008602
-0.34%

-13.31%

+117.64%

+117.64%

Cena HEDGE (HEDGE) v reálném čase je $0.00042974. Za posledních 24 hodin se HEDGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00039217 do maxima $ 0.00049581, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HEDGE v historii je $ 0.00054337, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008602.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HEDGE se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -13.31% a za posledních 7 dní o +117.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu HEDGE (HEDGE)

$ 429.61K
--
$ 429.61K
999.98M
999,984,250.3897393
Aktuální tržní kapitalizace HEDGE je $ 429.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HEDGE je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999984250.3897393. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 429.61K.

Historie cen v USD pro HEDGE (HEDGE)

Během dnešního dne byla změna ceny HEDGE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny HEDGE na USD  $ +0.0004748753.
Za posledních 60 dní byla změna ceny HEDGE na USD  $ +0.0004165789.
Za posledních 90 dní byla změna ceny HEDGE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-13.31%
30 dní$ +0.0004748753+110.50%
60 dní$ +0.0004165789+96.94%
90 dní$ 0--

Co je HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj HEDGE (HEDGE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny HEDGE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít HEDGE (HEDGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva HEDGE (HEDGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro HEDGE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny HEDGE!

HEDGE na místní měny

Tokenomika pro HEDGE (HEDGE)

Pochopení tokenomiky HEDGE (HEDGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HEDGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně HEDGE (HEDGE)

Jakou hodnotu má dnes HEDGE (HEDGE)?
Aktuální cena HEDGE v USD je 0.00042974 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HEDGE v USD?
Aktuální cena HEDGE v USD je $ 0.00042974. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace HEDGE?
Tržní kapitalizace HEDGE je $ 429.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HEDGE v oběhu?
Objem HEDGE v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HEDGE?
HEDGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00054337 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HEDGE?
HEDGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008602 USD.
Jaký je objem obchodování HEDGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HEDGE je -- USD.
Dosáhne HEDGE letos vyšší ceny?
HEDGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHEDGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se HEDGE (HEDGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

