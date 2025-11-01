BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Haystack je 0.03349099 USD. Sledujte aktualizace cen HAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HAY.

Haystack Cena (HAY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HAY na USD

$0.03347017
$0.03347017$0.03347017
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Haystack (HAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:45 (UTC+8)

Informace o ceně Haystack (HAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03251335
$ 0.03251335$ 0.03251335
Nejnižší za 24 h
$ 0.03455998
$ 0.03455998$ 0.03455998
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03251335
$ 0.03251335$ 0.03251335

$ 0.03455998
$ 0.03455998$ 0.03455998

$ 0.056328
$ 0.056328$ 0.056328

$ 0.02587991
$ 0.02587991$ 0.02587991

-0.56%

-1.71%

-10.51%

-10.51%

Cena Haystack (HAY) v reálném čase je $0.03349099. Za posledních 24 hodin se HAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03251335 do maxima $ 0.03455998, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HAY v historii je $ 0.056328, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02587991.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HAY se za poslední hodinu změnila o -0.56%, za 24 hodin o -1.71% a za posledních 7 dní o -10.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Haystack (HAY)

$ 917.23K
$ 917.23K$ 917.23K

--
----

$ 3.35M
$ 3.35M$ 3.35M

27.38M
27.38M 27.38M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Haystack je $ 917.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HAY je 27.38M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.35M.

Historie cen v USD pro Haystack (HAY)

Během dnešního dne byla změna ceny Haystack na USD  $ -0.00058463902567321.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Haystack na USD  $ -0.0022897187.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Haystack na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Haystack na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00058463902567321-1.71%
30 dní$ -0.0022897187-6.83%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Haystack (HAY)

Haystack delivers the first mobile-native DeFi experience on the Algorand blockchain. By pairing institutional-grade infrastructure with consumer-friendly design, it removes traditional barriers to participation while preserving the core principles of security and self-custody.

Powered by Deflex’s universal order router, Haystack aggregates liquidity across the Algorand ecosystem to provide best-execution trades, real-time portfolio analytics, and yield opportunities. The $HAY utility token aligns platform success with token holders by funding an automated buy-and-burn, unlocking fee discounts, and granting access to enhanced yield opportunities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Haystack (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Haystack (HAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Haystack (HAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Haystack.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Haystack!

HAY na místní měny

Tokenomika pro Haystack (HAY)

Pochopení tokenomiky Haystack (HAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HAY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Haystack (HAY)

Jakou hodnotu má dnes Haystack (HAY)?
Aktuální cena HAY v USD je 0.03349099 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HAY v USD?
Aktuální cena HAY v USD je $ 0.03349099. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Haystack?
Tržní kapitalizace HAY je $ 917.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HAY v oběhu?
Objem HAY v oběhu je 27.38M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HAY?
HAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.056328 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HAY?
HAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02587991 USD.
Jaký je objem obchodování HAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HAY je -- USD.
Dosáhne HAY letos vyšší ceny?
HAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:01:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Haystack (HAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

