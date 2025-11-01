BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Hand Guy je 0.00000959 USD. Sledujte aktualizace cen HANDGUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HANDGUY.Dnešní aktuální cena Hand Guy je 0.00000959 USD. Sledujte aktualizace cen HANDGUY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HANDGUY.

Více informací o HANDGUY

Informace o ceně HANDGUY

Co je to HANDGUY

Oficiální webové stránky HANDGUY

Tokenomika pro HANDGUY

Předpověď cen HANDGUY

Logo Hand Guy

Hand Guy Cena (HANDGUY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HANDGUY na USD

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Hand Guy (HANDGUY)
Informace o ceně Hand Guy (HANDGUY) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena Hand Guy (HANDGUY) v reálném čase je $0.00000959. Za posledních 24 hodin se HANDGUY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000956 do maxima $ 0.00000994, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HANDGUY v historii je $ 0.00128685, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000932.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HANDGUY se za poslední hodinu změnila o +0.35%, za 24 hodin o -1.42% a za posledních 7 dní o -19.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Hand Guy (HANDGUY)

Aktuální tržní kapitalizace Hand Guy je $ 9.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HANDGUY je 999.26M, přičemž celková zásoba je 999259860.536046. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.58K.

Historie cen v USD pro Hand Guy (HANDGUY)

Během dnešního dne byla změna ceny Hand Guy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Hand Guy na USD  $ -0.0000020769.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Hand Guy na USD  $ -0.0000038111.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Hand Guy na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.42%
30 dní$ -0.0000020769-21.65%
60 dní$ -0.0000038111-39.74%
90 dní$ 0--

Co je Hand Guy (HANDGUY)

Say hello to Hand Guy

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu!

Zdroj Hand Guy (HANDGUY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Hand Guy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Hand Guy (HANDGUY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Hand Guy (HANDGUY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Hand Guy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Hand Guy!

HANDGUY na místní měny

Tokenomika pro Hand Guy (HANDGUY)

Pochopení tokenomiky Hand Guy (HANDGUY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HANDGUY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Hand Guy (HANDGUY)

Jakou hodnotu má dnes Hand Guy (HANDGUY)?
Aktuální cena HANDGUY v USD je 0.00000959 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HANDGUY v USD?
Aktuální cena HANDGUY v USD je $ 0.00000959. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Hand Guy?
Tržní kapitalizace HANDGUY je $ 9.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HANDGUY v oběhu?
Objem HANDGUY v oběhu je 999.26M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HANDGUY?
HANDGUY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00128685 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HANDGUY?
HANDGUY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000932 USD.
Jaký je objem obchodování HANDGUY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HANDGUY je -- USD.
Dosáhne HANDGUY letos vyšší ceny?
HANDGUY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHANDGUY, kde najdete podrobnější analýzu.
