BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Halo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HLO.Dnešní aktuální cena Halo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen HLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend HLO.

Více informací o HLO

Informace o ceně HLO

Co je to HLO

Bílá kniha pro HLO

Oficiální webové stránky HLO

Tokenomika pro HLO

Předpověď cen HLO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Halo

Halo Cena (HLO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 HLO na USD

$0.00023287
$0.00023287$0.00023287
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Halo (HLO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:38 (UTC+8)

Informace o ceně Halo (HLO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04466995
$ 0.04466995$ 0.04466995

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.78%

-1.78%

Cena Halo (HLO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se HLO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena HLO v historii je $ 0.04466995, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena HLO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -1.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Halo (HLO)

$ 48.49K
$ 48.49K$ 48.49K

--
----

$ 489.03K
$ 489.03K$ 489.03K

208.21M
208.21M 208.21M

2,100,000,000.0
2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Halo je $ 48.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu HLO je 208.21M, přičemž celková zásoba je 2100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 489.03K.

Historie cen v USD pro Halo (HLO)

Během dnešního dne byla změna ceny Halo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Halo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Halo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Halo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+2.21%
60 dní$ 0+13.11%
90 dní$ 0--

Co je Halo (HLO)

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Halo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Halo (HLO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Halo (HLO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Halo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Halo!

HLO na místní měny

Tokenomika pro Halo (HLO)

Pochopení tokenomiky Halo (HLO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu HLO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Halo (HLO)

Jakou hodnotu má dnes Halo (HLO)?
Aktuální cena HLO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena HLO v USD?
Aktuální cena HLO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Halo?
Tržní kapitalizace HLO je $ 48.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem HLO v oběhu?
Objem HLO v oběhu je 208.21M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) HLO?
HLO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04466995 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) HLO?
HLO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování HLO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování HLO je -- USD.
Dosáhne HLO letos vyšší ceny?
HLO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenHLO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:40:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Halo (HLO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.39
$110,026.39$110,026.39

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.43
$3,876.43$3,876.43

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02407
$0.02407$0.02407

-25.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.43
$3,876.43$3,876.43

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,026.39
$110,026.39$110,026.39

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.95
$185.95$185.95

-1.17%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5102
$2.5102$2.5102

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.76
$1,087.76$1,087.76

+0.31%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09310
$0.09310$0.09310

+86.20%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01840
$0.01840$0.01840

-8.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010036
$0.00010036$0.00010036

+377.45%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00394
$0.00394$0.00394

+228.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052839
$0.0052839$0.0052839

+169.31%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%