Dnešní aktuální cena GUSD je 0.998778 USD. Sledujte aktualizace cen GUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUSD.Dnešní aktuální cena GUSD je 0.998778 USD. Sledujte aktualizace cen GUSD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUSD.

Více informací o GUSD

Informace o ceně GUSD

Co je to GUSD

Oficiální webové stránky GUSD

Tokenomika pro GUSD

Předpověď cen GUSD

GUSD Cena (GUSD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GUSD na USD

-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny GUSD (GUSD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:36 (UTC+8)

Informace o ceně GUSD (GUSD) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.08%

-0.11%

-0.05%

-0.05%

Cena GUSD (GUSD) v reálném čase je $0.998778. Za posledních 24 hodin se GUSD obchodoval v rozmezí od minima $ 0.997663 do maxima $ 1.001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUSD v historii je $ 1.019, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.98989.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUSD se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.11% a za posledních 7 dní o -0.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GUSD (GUSD)

Aktuální tržní kapitalizace GUSD je $ 149.67M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUSD je 149.79M, přičemž celková zásoba je 320000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 319.75M.

Historie cen v USD pro GUSD (GUSD)

Během dnešního dne byla změna ceny GUSD na USD  $ -0.0011709356413059.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GUSD na USD  $ -0.0004016086.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GUSD na USD  $ -0.0012642531.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GUSD na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0011709356413059-0.11%
30 dní$ -0.0004016086-0.04%
60 dní$ -0.0012642531-0.12%
90 dní$ 0--

Co je GUSD (GUSD)

GUSD is a flexible, principal-protected investment product that distributes rewards daily. Its returns are sourced from the Gate ecosystem's revenue, tokenized treasuries or other RWA, and stablecoin-backed yield assets—designed to provide relatively stable yields in both bullish and bearish market conditions. Additionally, GUSD is fully tradable and can be used as collateral. You can stake USDT/USDC to mint GUSD as a yield-bearing certificate. It represents the value of your investment but does not confer ownership of the underlying assets. Upon redemption, GUSD will be converted to USDT/USDC at a 1:1 ratio (redemption fees apply). The APR is dynamically adjusted based on the revenues of the Gate ecosystem, tokenized RWA and stablecoins, mirroring returns from real-world instruments such as tokenized US treasury bills.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GUSD (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GUSD (GUSD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GUSD (GUSD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GUSD.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GUSD!

GUSD na místní měny

Tokenomika pro GUSD (GUSD)

Pochopení tokenomiky GUSD (GUSD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GUSD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GUSD (GUSD)

Jakou hodnotu má dnes GUSD (GUSD)?
Aktuální cena GUSD v USD je 0.998778 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GUSD v USD?
Aktuální cena GUSD v USD je $ 0.998778. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GUSD?
Tržní kapitalizace GUSD je $ 149.67M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GUSD v oběhu?
Objem GUSD v oběhu je 149.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GUSD?
GUSD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.019 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GUSD?
GUSD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.98989 USD.
Jaký je objem obchodování GUSD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GUSD je -- USD.
Dosáhne GUSD letos vyšší ceny?
GUSD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGUSD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:34:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GUSD (GUSD)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

