Dnešní aktuální cena GUMMY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GUMMY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUMMY.

Více informací o GUMMY

Informace o ceně GUMMY

Co je to GUMMY

Oficiální webové stránky GUMMY

Tokenomika pro GUMMY

Předpověď cen GUMMY

GUMMY Cena (GUMMY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GUMMY na USD

$0.0006067
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny GUMMY (GUMMY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:44 (UTC+8)

Informace o ceně GUMMY (GUMMY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.227728
$ 0
-0.04%

-0.34%

-3.18%

-3.18%

Cena GUMMY (GUMMY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GUMMY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUMMY v historii je $ 0.227728, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUMMY se za poslední hodinu změnila o -0.04%, za 24 hodin o -0.34% a za posledních 7 dní o -3.18%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GUMMY (GUMMY)

$ 481.02K
--
$ 481.02K
792.60M
792,595,239.7879534
Aktuální tržní kapitalizace GUMMY je $ 481.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUMMY je 792.60M, přičemž celková zásoba je 792595239.7879534. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 481.02K.

Historie cen v USD pro GUMMY (GUMMY)

Během dnešního dne byla změna ceny GUMMY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GUMMY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GUMMY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GUMMY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.34%
30 dní$ 0-30.08%
60 dní$ 0-35.35%
90 dní$ 0--

Co je GUMMY (GUMMY)

$Gummy is a meme coin, a 420 weed gummy bear, ready to take the solana ecosystem by storm. In a world where crypto often takes itself too seriously, Gummy burst onto the scene, here to prove that sometimes, the sweetest returns come from not sweating the small stuff.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj GUMMY (GUMMY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GUMMY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GUMMY (GUMMY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GUMMY (GUMMY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GUMMY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GUMMY!

GUMMY na místní měny

Tokenomika pro GUMMY (GUMMY)

Pochopení tokenomiky GUMMY (GUMMY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GUMMY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GUMMY (GUMMY)

Jakou hodnotu má dnes GUMMY (GUMMY)?
Aktuální cena GUMMY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GUMMY v USD?
Aktuální cena GUMMY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GUMMY?
Tržní kapitalizace GUMMY je $ 481.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GUMMY v oběhu?
Objem GUMMY v oběhu je 792.60M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GUMMY?
GUMMY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.227728 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GUMMY?
GUMMY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GUMMY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GUMMY je -- USD.
Dosáhne GUMMY letos vyšší ceny?
GUMMY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGUMMY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GUMMY (GUMMY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

