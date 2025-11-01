BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Guardian Token je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GUARDIAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GUARDIAN.

Logo Guardian Token

Guardian Token Cena (GUARDIAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GUARDIAN na USD

$0.00060494
$0.00060494
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Guardian Token (GUARDIAN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:37 (UTC+8)

Informace o ceně Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

--

--

+6.53%

+6.53%

Cena Guardian Token (GUARDIAN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GUARDIAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUARDIAN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUARDIAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +6.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Guardian Token (GUARDIAN)

$ 419.41K
$ 419.41K

--
----

$ 419.41K
$ 419.41K

693.31M
693.31M

693,308,389.030029
693,308,389.030029

Aktuální tržní kapitalizace Guardian Token je $ 419.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUARDIAN je 693.31M, přičemž celková zásoba je 693308389.030029. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 419.41K.

Historie cen v USD pro Guardian Token (GUARDIAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Guardian Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Guardian Token na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Guardian Token na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Guardian Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-14.27%
60 dní$ 0-15.78%
90 dní$ 0--

Co je Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Guardian Token (GUARDIAN)

Předpověď ceny Guardian Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Guardian Token (GUARDIAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Guardian Token (GUARDIAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Guardian Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Guardian Token!

GUARDIAN na místní měny

Tokenomika pro Guardian Token (GUARDIAN)

Pochopení tokenomiky Guardian Token (GUARDIAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GUARDIAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Guardian Token (GUARDIAN)

Jakou hodnotu má dnes Guardian Token (GUARDIAN)?
Aktuální cena GUARDIAN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GUARDIAN v USD?
Aktuální cena GUARDIAN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Guardian Token?
Tržní kapitalizace GUARDIAN je $ 419.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GUARDIAN v oběhu?
Objem GUARDIAN v oběhu je 693.31M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GUARDIAN?
GUARDIAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GUARDIAN?
GUARDIAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GUARDIAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GUARDIAN je -- USD.
Dosáhne GUARDIAN letos vyšší ceny?
GUARDIAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGUARDIAN, kde najdete podrobnější analýzu.
