Guardian Token Cena (GUARDIAN)
+6.53%
Cena Guardian Token (GUARDIAN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GUARDIAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GUARDIAN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GUARDIAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +6.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Guardian Token je $ 419.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GUARDIAN je 693.31M, přičemž celková zásoba je 693308389.030029. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 419.41K.
Během dnešního dne byla změna ceny Guardian Token na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Guardian Token na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Guardian Token na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Guardian Token na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ 0
|-14.27%
|60 dní
|$ 0
|-15.78%
|90 dní
|$ 0
|--
Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
