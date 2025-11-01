BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GROKAN APP je 0.00000756 USD. Sledujte aktualizace cen GROKAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GROKAN.

GROKAN APP Cena (GROKAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GROKAN na USD

--
----
-2.30%1D
Graf aktuální ceny GROKAN APP (GROKAN)
Informace o ceně GROKAN APP (GROKAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000756
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000783
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000756
$ 0.00000783
$ 0.00079343
$ 0.00000739
-2.35%

-6.66%

-6.66%

Cena GROKAN APP (GROKAN) v reálném čase je $0.00000756. Za posledních 24 hodin se GROKAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000756 do maxima $ 0.00000783, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GROKAN v historii je $ 0.00079343, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000739.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GROKAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.35% a za posledních 7 dní o -6.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GROKAN APP (GROKAN)

$ 7.55K
--
$ 7.55K
999.45M
999,449,103.133117
Aktuální tržní kapitalizace GROKAN APP je $ 7.55K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GROKAN je 999.45M, přičemž celková zásoba je 999449103.133117. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.55K.

Historie cen v USD pro GROKAN APP (GROKAN)

Během dnešního dne byla změna ceny GROKAN APP na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GROKAN APP na USD  $ -0.0000024588.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GROKAN APP na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GROKAN APP na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.35%
30 dní$ -0.0000024588-32.52%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je GROKAN APP (GROKAN)

Zdroj GROKAN APP (GROKAN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GROKAN APP (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GROKAN APP (GROKAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GROKAN APP (GROKAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GROKAN APP.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GROKAN APP!

GROKAN na místní měny

Tokenomika pro GROKAN APP (GROKAN)

Pochopení tokenomiky GROKAN APP (GROKAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GROKAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GROKAN APP (GROKAN)

Jakou hodnotu má dnes GROKAN APP (GROKAN)?
Aktuální cena GROKAN v USD je 0.00000756 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GROKAN v USD?
Aktuální cena GROKAN v USD je $ 0.00000756. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GROKAN APP?
Tržní kapitalizace GROKAN je $ 7.55K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GROKAN v oběhu?
Objem GROKAN v oběhu je 999.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GROKAN?
GROKAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00079343 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GROKAN?
GROKAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000739 USD.
Jaký je objem obchodování GROKAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GROKAN je -- USD.
Dosáhne GROKAN letos vyšší ceny?
GROKAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGROKAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GROKAN APP (GROKAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

