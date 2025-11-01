BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GRIND je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GRIND v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRIND.

Více informací o GRIND

Informace o ceně GRIND

Co je to GRIND

Oficiální webové stránky GRIND

Tokenomika pro GRIND

Předpověď cen GRIND

Logo GRIND

GRIND Cena (GRIND)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GRIND na USD

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny GRIND (GRIND)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:47 (UTC+8)

Informace o ceně GRIND (GRIND) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.63%

-1.23%

-4.02%

-4.02%

Cena GRIND (GRIND) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GRIND obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRIND v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRIND se za poslední hodinu změnila o -1.63%, za 24 hodin o -1.23% a za posledních 7 dní o -4.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GRIND (GRIND)

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

77.78B
77.78B 77.78B

77,777,777,777.0
77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Aktuální tržní kapitalizace GRIND je $ 1.08M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRIND je 77.78B, přičemž celková zásoba je 77777777777.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.08M.

Historie cen v USD pro GRIND (GRIND)

Během dnešního dne byla změna ceny GRIND na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GRIND na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GRIND na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GRIND na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.23%
30 dní$ 0-42.73%
60 dní$ 0-72.88%
90 dní$ 0--

Co je GRIND (GRIND)

$GRIND is the memecoin for everyone who’s ever hustled for someone else’s win. Built on AbstractChain with a clean, community-first launch, it skips the VC games and goes straight to the people, especially holders of top NFT communities. Oh, and it’s all repped by a wheel-spinning hamster.

Through strategic alliances with over 20 NFT communities and dynamic events such as hackathons, $GRIND transforms internet culture and meme power into real-world momentum. It’s not just a token—it’s a self-sustaining attention engine, built to ignite rapid engagement and maintain lasting relevance in the crypto space.

Zdroj GRIND (GRIND)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GRIND (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GRIND (GRIND) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GRIND (GRIND) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GRIND.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GRIND!

GRIND na místní měny

Tokenomika pro GRIND (GRIND)

Pochopení tokenomiky GRIND (GRIND) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRIND hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GRIND (GRIND)

Jakou hodnotu má dnes GRIND (GRIND)?
Aktuální cena GRIND v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GRIND v USD?
Aktuální cena GRIND v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GRIND?
Tržní kapitalizace GRIND je $ 1.08M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GRIND v oběhu?
Objem GRIND v oběhu je 77.78B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GRIND?
GRIND dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GRIND?
GRIND dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GRIND?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GRIND je -- USD.
Dosáhne GRIND letos vyšší ceny?
GRIND může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGRIND, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:47 (UTC+8)

