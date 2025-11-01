BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena grail je 4.63 USD. Sledujte aktualizace cen SN81 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SN81.

Více informací o SN81

Informace o ceně SN81

Co je to SN81

Oficiální webové stránky SN81

Tokenomika pro SN81

Předpověď cen SN81

Logo grail

grail Cena (SN81)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SN81 na USD

$4.63
$4.63$4.63
+18.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny grail (SN81)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:25 (UTC+8)

Informace o ceně grail (SN81) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3.82
$ 3.82$ 3.82
Nejnižší za 24 h
$ 4.72
$ 4.72$ 4.72
Nejvyšší za 24 h

$ 3.82
$ 3.82$ 3.82

$ 4.72
$ 4.72$ 4.72

$ 7.51
$ 7.51$ 7.51

$ 1.92
$ 1.92$ 1.92

+1.07%

+18.71%

+34.80%

+34.80%

Cena grail (SN81) v reálném čase je $4.63. Za posledních 24 hodin se SN81 obchodoval v rozmezí od minima $ 3.82 do maxima $ 4.72, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SN81 v historii je $ 7.51, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.92.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SN81 se za poslední hodinu změnila o +1.07%, za 24 hodin o +18.71% a za posledních 7 dní o +34.80%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu grail (SN81)

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

--
----

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

2.35M
2.35M 2.35M

2,352,189.839169101
2,352,189.839169101 2,352,189.839169101

Aktuální tržní kapitalizace grail je $ 10.87M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SN81 je 2.35M, přičemž celková zásoba je 2352189.839169101. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.87M.

Historie cen v USD pro grail (SN81)

Během dnešního dne byla změna ceny grail na USD  $ +0.729475.
Za posledních 30 dní byla změna ceny grail na USD  $ +1.5521306420.
Za posledních 60 dní byla změna ceny grail na USD  $ +1.7325659090.
Za posledních 90 dní byla změna ceny grail na USD  $ +1.855568431475583.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.729475+18.71%
30 dní$ +1.5521306420+33.52%
60 dní$ +1.7325659090+37.42%
90 dní$ +1.855568431475583+66.88%

Co je grail (SN81)

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny grail (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít grail (SN81) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva grail (SN81) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro grail.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny grail!

SN81 na místní měny

Tokenomika pro grail (SN81)

Pochopení tokenomiky grail (SN81) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SN81 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně grail (SN81)

Jakou hodnotu má dnes grail (SN81)?
Aktuální cena SN81 v USD je 4.63 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SN81 v USD?
Aktuální cena SN81 v USD je $ 4.63. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace grail?
Tržní kapitalizace SN81 je $ 10.87M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SN81 v oběhu?
Objem SN81 v oběhu je 2.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SN81?
SN81 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 7.51 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SN81?
SN81 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.92 USD.
Jaký je objem obchodování SN81?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SN81 je -- USD.
Dosáhne SN81 letos vyšší ceny?
SN81 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSN81, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:00:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se grail (SN81)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

