Dnešní aktuální cena GOTM je 0.00239918 USD. Sledujte aktualizace cen GOTM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOTM.

GOTM Cena (GOTM)

Aktuální cena 1 GOTM na USD

$0.00239918
$0.00239918
-1.40%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny GOTM (GOTM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:09 (UTC+8)

Informace o ceně GOTM (GOTM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00234703
$ 0.00234703
Nejnižší za 24 h
$ 0.00247453
$ 0.00247453
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00234703
$ 0.00234703

$ 0.00247453
$ 0.00247453

$ 0.00423586
$ 0.00423586

$ 0.00234703
$ 0.00234703

-0.74%

-1.40%

-5.09%

-5.09%

Cena GOTM (GOTM) v reálném čase je $0.00239918. Za posledních 24 hodin se GOTM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00234703 do maxima $ 0.00247453, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOTM v historii je $ 0.00423586, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00234703.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOTM se za poslední hodinu změnila o -0.74%, za 24 hodin o -1.40% a za posledních 7 dní o -5.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GOTM (GOTM)

$ 416.44K
$ 416.44K

--
--

$ 2.38M
$ 2.38M

173.58M
173.58M

992,884,645.2625601
992,884,645.2625601

Aktuální tržní kapitalizace GOTM je $ 416.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOTM je 173.58M, přičemž celková zásoba je 992884645.2625601. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.38M.

Historie cen v USD pro GOTM (GOTM)

Během dnešního dne byla změna ceny GOTM na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GOTM na USD  $ -0.0007847662.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GOTM na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GOTM na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.40%
30 dní$ -0.0007847662-32.70%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je GOTM (GOTM)

GOTM Labz provides a range of tools to help web3 project founders deliver innovative solutions, including NFT Staking, Trait Management, Reward Systems.

GOTM is the token that powers the tools. GOTM Labz is focused on the Solana eco-system, due to the scalability, cheap tx costs, high security.

GOTM Labz makes it easy for anyone to deploy robust, powerful and scalable solutions with ease to the solana blockchain to build communities with rewards and incentives.

Předpověď ceny GOTM (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GOTM (GOTM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GOTM (GOTM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GOTM.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GOTM!

GOTM na místní měny

Tokenomika pro GOTM (GOTM)

Pochopení tokenomiky GOTM (GOTM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOTM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GOTM (GOTM)

Jakou hodnotu má dnes GOTM (GOTM)?
Aktuální cena GOTM v USD je 0.00239918 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOTM v USD?
Aktuální cena GOTM v USD je $ 0.00239918. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GOTM?
Tržní kapitalizace GOTM je $ 416.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOTM v oběhu?
Objem GOTM v oběhu je 173.58M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOTM?
GOTM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00423586 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOTM?
GOTM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00234703 USD.
Jaký je objem obchodování GOTM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOTM je -- USD.
Dosáhne GOTM letos vyšší ceny?
GOTM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOTM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:09 (UTC+8)

Prohlášení

