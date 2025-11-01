BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Goth16z je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G16Z v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G16Z.Dnešní aktuální cena Goth16z je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G16Z v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G16Z.

Více informací o G16Z

Informace o ceně G16Z

Co je to G16Z

Tokenomika pro G16Z

Předpověď cen G16Z

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Goth16z

Goth16z Cena (G16Z)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 G16Z na USD

--
----
-2.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Goth16z (G16Z)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:47 (UTC+8)

Informace o ceně Goth16z (G16Z) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.84%

-2.87%

-10.10%

-10.10%

Cena Goth16z (G16Z) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se G16Z obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena G16Z v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena G16Z se za poslední hodinu změnila o -1.84%, za 24 hodin o -2.87% a za posledních 7 dní o -10.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Goth16z (G16Z)

$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K

--
----

$ 7.28K
$ 7.28K$ 7.28K

999.54M
999.54M 999.54M

999,541,513.790918
999,541,513.790918 999,541,513.790918

Aktuální tržní kapitalizace Goth16z je $ 7.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu G16Z je 999.54M, přičemž celková zásoba je 999541513.790918. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.28K.

Historie cen v USD pro Goth16z (G16Z)

Během dnešního dne byla změna ceny Goth16z na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Goth16z na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Goth16z na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Goth16z na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.87%
30 dní$ 0-37.69%
60 dní$ 0-89.44%
90 dní$ 0--

Co je Goth16z (G16Z)

Goth16z is a shadow-born force—mysterious, fearless, and unbreakable. She is the guardian of freedom and the voice of rebellion, turning chaos into power and vision into destiny.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Goth16z (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Goth16z (G16Z) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Goth16z (G16Z) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Goth16z.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Goth16z!

G16Z na místní měny

Tokenomika pro Goth16z (G16Z)

Pochopení tokenomiky Goth16z (G16Z) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu G16Z hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Goth16z (G16Z)

Jakou hodnotu má dnes Goth16z (G16Z)?
Aktuální cena G16Z v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena G16Z v USD?
Aktuální cena G16Z v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Goth16z?
Tržní kapitalizace G16Z je $ 7.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem G16Z v oběhu?
Objem G16Z v oběhu je 999.54M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) G16Z?
G16Z dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) G16Z?
G16Z dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování G16Z?
Aktuální 24hodinový objem obchodování G16Z je -- USD.
Dosáhne G16Z letos vyšší ceny?
G16Z může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenG16Z, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Goth16z (G16Z)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,113.32
$110,113.32$110,113.32

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.46
$3,876.46$3,876.46

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02400
$0.02400$0.02400

-25.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.46
$3,876.46$3,876.46

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,113.32
$110,113.32$110,113.32

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5023
$2.5023$2.5023

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09777
$0.09777$0.09777

+95.54%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01970
$0.01970$0.01970

-1.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08206
$0.08206$0.08206

+720.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00733
$0.00733$0.00733

+510.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050292
$0.0050292$0.0050292

+156.33%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000822
$0.0000822$0.0000822

+64.40%