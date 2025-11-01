BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gorbagana Daemon je 0.00003409 USD. Sledujte aktualizace cen OSCAR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend OSCAR.

Více informací o OSCAR

Informace o ceně OSCAR

Co je to OSCAR

Tokenomika pro OSCAR

Předpověď cen OSCAR

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gorbagana Daemon

Gorbagana Daemon Cena (OSCAR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 OSCAR na USD

--
----
-12.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gorbagana Daemon (OSCAR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:27 (UTC+8)

Informace o ceně Gorbagana Daemon (OSCAR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003383
$ 0.00003383
Nejnižší za 24 h
$ 0.00003912
$ 0.00003912
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003383
$ 0.00003383

$ 0.00003912
$ 0.00003912

$ 0.00095849
$ 0.00095849

$ 0.00002628
$ 0.00002628

+0.72%

-11.88%

-13.64%

-13.64%

Cena Gorbagana Daemon (OSCAR) v reálném čase je $0.00003409. Za posledních 24 hodin se OSCAR obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003383 do maxima $ 0.00003912, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena OSCAR v historii je $ 0.00095849, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00002628.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena OSCAR se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -11.88% a za posledních 7 dní o -13.64%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gorbagana Daemon (OSCAR)

$ 34.09K
$ 34.09K

--
----

$ 34.09K
$ 34.09K

999.88M
999.88M

999,875,845.026957
999,875,845.026957

Aktuální tržní kapitalizace Gorbagana Daemon je $ 34.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu OSCAR je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999875845.026957. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.09K.

Historie cen v USD pro Gorbagana Daemon (OSCAR)

Během dnešního dne byla změna ceny Gorbagana Daemon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gorbagana Daemon na USD  $ -0.0000046936.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gorbagana Daemon na USD  $ -0.0000078035.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gorbagana Daemon na USD  $ -0.00011356687874918285.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-11.88%
30 dní$ -0.0000046936-13.76%
60 dní$ -0.0000078035-22.89%
90 dní$ -0.00011356687874918285-76.91%

Co je Gorbagana Daemon (OSCAR)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gorbagana Daemon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gorbagana Daemon (OSCAR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gorbagana Daemon (OSCAR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gorbagana Daemon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gorbagana Daemon!

OSCAR na místní měny

Tokenomika pro Gorbagana Daemon (OSCAR)

Pochopení tokenomiky Gorbagana Daemon (OSCAR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu OSCAR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gorbagana Daemon (OSCAR)

Jakou hodnotu má dnes Gorbagana Daemon (OSCAR)?
Aktuální cena OSCAR v USD je 0.00003409 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena OSCAR v USD?
Aktuální cena OSCAR v USD je $ 0.00003409. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gorbagana Daemon?
Tržní kapitalizace OSCAR je $ 34.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem OSCAR v oběhu?
Objem OSCAR v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) OSCAR?
OSCAR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00095849 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) OSCAR?
OSCAR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00002628 USD.
Jaký je objem obchodování OSCAR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování OSCAR je -- USD.
Dosáhne OSCAR letos vyšší ceny?
OSCAR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenOSCAR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:50:27 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,113.32

$3,876.46

$0.02400

$186.06

$1.0003

$3,876.46

$110,113.32

$186.06

$2.5026

$1.0003

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10000

$0.01970

$0.08201

$0.00733

$0.0051217

$0.000336

$0.0000827

