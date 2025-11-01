BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GoldenCat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CATS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CATS.Dnešní aktuální cena GoldenCat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CATS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CATS.

Více informací o CATS

Informace o ceně CATS

Co je to CATS

Bílá kniha pro CATS

Oficiální webové stránky CATS

Tokenomika pro CATS

Předpověď cen CATS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GoldenCat

GoldenCat Cena (CATS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CATS na USD

--
----
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GoldenCat (CATS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:41 (UTC+8)

Informace o ceně GoldenCat (CATS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.58%

-1.81%

-9.66%

-9.66%

Cena GoldenCat (CATS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CATS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CATS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CATS se za poslední hodinu změnila o -1.58%, za 24 hodin o -1.81% a za posledních 7 dní o -9.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GoldenCat (CATS)

$ 94.22K
$ 94.22K$ 94.22K

--
----

$ 94.22K
$ 94.22K$ 94.22K

690.69B
690.69B 690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Aktuální tržní kapitalizace GoldenCat je $ 94.22K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CATS je 690.69B, přičemž celková zásoba je 690689999999.9999. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 94.22K.

Historie cen v USD pro GoldenCat (CATS)

Během dnešního dne byla změna ceny GoldenCat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GoldenCat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GoldenCat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GoldenCat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.81%
30 dní$ 0-7.43%
60 dní$ 0+9.11%
90 dní$ 0--

Co je GoldenCat (CATS)

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GoldenCat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GoldenCat (CATS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GoldenCat (CATS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GoldenCat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GoldenCat!

CATS na místní měny

Tokenomika pro GoldenCat (CATS)

Pochopení tokenomiky GoldenCat (CATS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CATS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GoldenCat (CATS)

Jakou hodnotu má dnes GoldenCat (CATS)?
Aktuální cena CATS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CATS v USD?
Aktuální cena CATS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GoldenCat?
Tržní kapitalizace CATS je $ 94.22K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CATS v oběhu?
Objem CATS v oběhu je 690.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CATS?
CATS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CATS?
CATS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CATS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CATS je -- USD.
Dosáhne CATS letos vyšší ceny?
CATS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCATS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:41 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GoldenCat (CATS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.08
$109,982.08$109,982.08

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02413
$0.02413$0.02413

-25.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.08
$109,982.08$109,982.08

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.68
$185.68$185.68

-1.31%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5079
$2.5079$2.5079

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.18
$1,087.18$1,087.18

+0.25%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09337
$0.09337$0.09337

+86.74%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01723
$0.01723$0.01723

-13.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009809
$0.00009809$0.00009809

+366.65%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00426
$0.00426$0.00426

+255.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052253
$0.0052253$0.0052253

+166.32%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000805
$0.0000805$0.0000805

+61.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%