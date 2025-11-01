BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Golddigger je 0.00046312 USD. Sledujte aktualizace cen GDIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GDIG.Dnešní aktuální cena Golddigger je 0.00046312 USD. Sledujte aktualizace cen GDIG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GDIG.

Aktuální cena 1 GDIG na USD

$0.00046316
$0.00046316$0.00046316
-1.50%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Golddigger (GDIG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:59:33 (UTC+8)

Informace o ceně Golddigger (GDIG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00045777
$ 0.00045777$ 0.00045777
Nejnižší za 24 h
$ 0.00048158
$ 0.00048158$ 0.00048158
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00045777
$ 0.00045777$ 0.00045777

$ 0.00048158
$ 0.00048158$ 0.00048158

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0.00038165
$ 0.00038165$ 0.00038165

-0.34%

-1.60%

+0.43%

+0.43%

Cena Golddigger (GDIG) v reálném čase je $0.00046312. Za posledních 24 hodin se GDIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00045777 do maxima $ 0.00048158, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GDIG v historii je $ 0.00135633, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00038165.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GDIG se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -1.60% a za posledních 7 dní o +0.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Golddigger (GDIG)

$ 460.21K
$ 460.21K$ 460.21K

--
----

$ 460.21K
$ 460.21K$ 460.21K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,005.992372
993,724,005.992372 993,724,005.992372

Aktuální tržní kapitalizace Golddigger je $ 460.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GDIG je 993.72M, přičemž celková zásoba je 993724005.992372. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 460.21K.

Historie cen v USD pro Golddigger (GDIG)

Během dnešního dne byla změna ceny Golddigger na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Golddigger na USD  $ -0.0002198957.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Golddigger na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Golddigger na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.60%
30 dní$ -0.0002198957-47.48%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Golddigger (GDIG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Golddigger (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Golddigger (GDIG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Golddigger (GDIG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Golddigger.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Golddigger!

GDIG na místní měny

Tokenomika pro Golddigger (GDIG)

Pochopení tokenomiky Golddigger (GDIG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GDIG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Golddigger (GDIG)

Jakou hodnotu má dnes Golddigger (GDIG)?
Aktuální cena GDIG v USD je 0.00046312 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GDIG v USD?
Aktuální cena GDIG v USD je $ 0.00046312. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Golddigger?
Tržní kapitalizace GDIG je $ 460.21K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GDIG v oběhu?
Objem GDIG v oběhu je 993.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GDIG?
GDIG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00135633 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GDIG?
GDIG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00038165 USD.
Jaký je objem obchodování GDIG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GDIG je -- USD.
Dosáhne GDIG letos vyšší ceny?
GDIG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGDIG, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Golddigger (GDIG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

