Cena Golddigger (GDIG) v reálném čase je $0.00046312. Za posledních 24 hodin se GDIG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00045777 do maxima $ 0.00048158, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GDIG v historii je $ 0.00135633, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00038165.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GDIG se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o -1.60% a za posledních 7 dní o +0.43%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Golddigger je $ 460.21K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GDIG je 993.72M, přičemž celková zásoba je 993724005.992372. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 460.21K.
Během dnešního dne byla změna ceny Golddigger na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Golddigger na USD $ -0.0002198957.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Golddigger na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Golddigger na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-1.60%
|30 dní
|$ -0.0002198957
|-47.48%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.
Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.
With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.
