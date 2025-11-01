BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GOBL je 0.00002526 USD. Sledujte aktualizace cen GOBL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOBL.

GOBL Cena (GOBL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOBL na USD

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny GOBL (GOBL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:33 (UTC+8)

Informace o ceně GOBL (GOBL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00002494
$ 0.00002494$ 0.00002494
Nejnižší za 24 h
$ 0.00002541
$ 0.00002541$ 0.00002541
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00002494
$ 0.00002494$ 0.00002494

$ 0.00002541
$ 0.00002541$ 0.00002541

$ 0.00057879
$ 0.00057879$ 0.00057879

$ 0.0000245
$ 0.0000245$ 0.0000245

+0.18%

+0.91%

-5.05%

-5.05%

Cena GOBL (GOBL) v reálném čase je $0.00002526. Za posledních 24 hodin se GOBL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002494 do maxima $ 0.00002541, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOBL v historii je $ 0.00057879, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000245.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOBL se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +0.91% a za posledních 7 dní o -5.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GOBL (GOBL)

$ 12.63K
$ 12.63K$ 12.63K

--
----

$ 12.63K
$ 12.63K$ 12.63K

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace GOBL je $ 12.63K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOBL je 500.00M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.63K.

Historie cen v USD pro GOBL (GOBL)

Během dnešního dne byla změna ceny GOBL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GOBL na USD  $ -0.0000129204.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GOBL na USD  $ -0.0000213915.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GOBL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.91%
30 dní$ -0.0000129204-51.14%
60 dní$ -0.0000213915-84.68%
90 dní$ 0--

Co je GOBL (GOBL)

GOBL has been lurking in the shadows, stacking energy while carefully wathcing the jeets. He’s been watching. Waiting. Plotting. Now the chains are rattling. It’s time to unleash.

GOBL isn’t here to play nice. He’s here to seize BASE and etch his face into the culture of crypto forever. No more sidelines, no more sleep. This is the uprising. GOBL is chaos. A symbol of trust when nothing feels safe. GOBL is a rebellion wrapped in a meme, powered by the horde.

This isn’t just another project. This is GOBL season.

Předpověď ceny GOBL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GOBL (GOBL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GOBL (GOBL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GOBL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GOBL!

GOBL na místní měny

Tokenomika pro GOBL (GOBL)

Pochopení tokenomiky GOBL (GOBL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOBL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GOBL (GOBL)

Jakou hodnotu má dnes GOBL (GOBL)?
Aktuální cena GOBL v USD je 0.00002526 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOBL v USD?
Aktuální cena GOBL v USD je $ 0.00002526. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GOBL?
Tržní kapitalizace GOBL je $ 12.63K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOBL v oběhu?
Objem GOBL v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOBL?
GOBL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00057879 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOBL?
GOBL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000245 USD.
Jaký je objem obchodování GOBL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOBL je -- USD.
Dosáhne GOBL letos vyšší ceny?
GOBL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOBL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:33 (UTC+8)

