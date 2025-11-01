BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GMEOW je 0.00869926 USD. Sledujte aktualizace cen GMEOW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GMEOW.

Informace o ceně GMEOW (GMEOW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00863689
$ 0.00863689$ 0.00863689
Nejnižší za 24 h
$ 0.01287905
$ 0.01287905$ 0.01287905
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00863689
$ 0.00863689$ 0.00863689

$ 0.01287905
$ 0.01287905$ 0.01287905

$ 0.038489
$ 0.038489$ 0.038489

$ 0.00863689
$ 0.00863689$ 0.00863689

+0.52%

-31.41%

-45.39%

-45.39%

Cena GMEOW (GMEOW) v reálném čase je $0.00869926. Za posledních 24 hodin se GMEOW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00863689 do maxima $ 0.01287905, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GMEOW v historii je $ 0.038489, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00863689.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GMEOW se za poslední hodinu změnila o +0.52%, za 24 hodin o -31.41% a za posledních 7 dní o -45.39%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GMEOW (GMEOW)

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

--
----

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace GMEOW je $ 8.70M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GMEOW je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.70M.

Historie cen v USD pro GMEOW (GMEOW)

Během dnešního dne byla změna ceny GMEOW na USD  $ -0.00398435041914382.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GMEOW na USD  $ -0.0052536397.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GMEOW na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GMEOW na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00398435041914382-31.41%
30 dní$ -0.0052536397-60.39%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je GMEOW (GMEOW)

Launched in September 2025, GMEOW is a cat-themed meme token living on the Aptos blockchain! GMEOW is a community-driven token with vast majority of the supply airdropped to Aptos community members for free. No private sale or preferential treatment to any holders or buyers. GMEOW is a memecoin token with no inherent or expected financial value. It is purely made for the entertainment of cryptocurrency enthusiasts!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GMEOW (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GMEOW (GMEOW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GMEOW (GMEOW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GMEOW.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GMEOW!

Tokenomika pro GMEOW (GMEOW)

Pochopení tokenomiky GMEOW (GMEOW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GMEOW hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GMEOW (GMEOW)

Jakou hodnotu má dnes GMEOW (GMEOW)?
Aktuální cena GMEOW v USD je 0.00869926 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GMEOW v USD?
Aktuální cena GMEOW v USD je $ 0.00869926. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GMEOW?
Tržní kapitalizace GMEOW je $ 8.70M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GMEOW v oběhu?
Objem GMEOW v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GMEOW?
GMEOW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.038489 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GMEOW?
GMEOW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00863689 USD.
Jaký je objem obchodování GMEOW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GMEOW je -- USD.
Dosáhne GMEOW letos vyšší ceny?
GMEOW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGMEOW, kde najdete podrobnější analýzu.
