Koupit kryptoměny
Dnešní aktuální cena GIGAETH je 3,877.35 USD. Sledujte aktualizace cen GETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GETH.

Více informací o GETH

Informace o ceně GETH

Co je to GETH

Oficiální webové stránky GETH

Tokenomika pro GETH

Předpověď cen GETH

Logo GIGAETH

GIGAETH Cena (GETH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GETH na USD

$3,877.38
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GIGAETH (GETH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:43 (UTC+8)

Informace o ceně GIGAETH (GETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 3,812.66
Nejnižší za 24 h
$ 3,899.89
Nejvyšší za 24 h

$ 3,812.66
$ 3,899.89
$ 4,864.9
$ 2,597.03
+0.43%

+0.72%

-1.50%

-1.50%

Cena GIGAETH (GETH) v reálném čase je $3,877.35. Za posledních 24 hodin se GETH obchodoval v rozmezí od minima $ 3,812.66 do maxima $ 3,899.89, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GETH v historii je $ 4,864.9, zatímco nejnižší cena v historii je $ 2,597.03.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GETH se za poslední hodinu změnila o +0.43%, za 24 hodin o +0.72% a za posledních 7 dní o -1.50%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GIGAETH (GETH)

$ 12.54M
--
$ 12.54M
3.24K
3,239.237225122477
Aktuální tržní kapitalizace GIGAETH je $ 12.54M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GETH je 3.24K, přičemž celková zásoba je 3239.237225122477. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.54M.

Historie cen v USD pro GIGAETH (GETH)

Během dnešního dne byla změna ceny GIGAETH na USD  $ +27.84.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GIGAETH na USD  $ -469.4462739000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GIGAETH na USD  $ -409.8529553400.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GIGAETH na USD  $ +425.326182067147.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +27.84+0.72%
30 dní$ -469.4462739000-12.10%
60 dní$ -409.8529553400-10.57%
90 dní$ +425.326182067147+12.32%

Co je GIGAETH (GETH)

GIGAETH is an automated strategy that combines multiple ETH yield sources into a single token. It earns staking rewards through wstETH, lending interest through aETH, trading fees from the wstETH-aETH pool, and additional DeFi incentives when available. Users get exposure to all these yields without managing separate positions.

What can GIGAETH be used for? GIGAETH can be: Held for automatic yield accumulation from multiple sources Supplied to the Omnipool as liquidity to farm additional rewards Used as collateral in Hydration's borrowing markets to access liquidity without selling Traded for other assets when needed Used in leverage strategies by borrowing additional ETH to purchase more GIGAETH.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj GIGAETH (GETH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GIGAETH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GIGAETH (GETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GIGAETH (GETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GIGAETH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GIGAETH!

GETH na místní měny

Tokenomika pro GIGAETH (GETH)

Pochopení tokenomiky GIGAETH (GETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GIGAETH (GETH)

Jakou hodnotu má dnes GIGAETH (GETH)?
Aktuální cena GETH v USD je 3,877.35 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GETH v USD?
Aktuální cena GETH v USD je $ 3,877.35. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GIGAETH?
Tržní kapitalizace GETH je $ 12.54M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GETH v oběhu?
Objem GETH v oběhu je 3.24K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GETH?
GETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4,864.9 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GETH?
GETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 2,597.03 USD.
Jaký je objem obchodování GETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GETH je -- USD.
Dosáhne GETH letos vyšší ceny?
GETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GIGAETH (GETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

