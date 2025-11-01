BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Get Out Frog je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GOF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOF.Dnešní aktuální cena Get Out Frog je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GOF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GOF.

Více informací o GOF

Informace o ceně GOF

Co je to GOF

Oficiální webové stránky GOF

Tokenomika pro GOF

Předpověď cen GOF

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Get Out Frog

Get Out Frog Cena (GOF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GOF na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Get Out Frog (GOF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:19 (UTC+8)

Informace o ceně Get Out Frog (GOF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+0.00%

-23.23%

-23.23%

Cena Get Out Frog (GOF) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GOF obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GOF v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GOF se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +0.00% a za posledních 7 dní o -23.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Get Out Frog (GOF)

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

--
----

$ 16.77K
$ 16.77K$ 16.77K

975.00T
975.00T 975.00T

975,000,000,000,000.0
975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Get Out Frog je $ 16.77K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GOF je 975.00T, přičemž celková zásoba je 975000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.77K.

Historie cen v USD pro Get Out Frog (GOF)

Během dnešního dne byla změna ceny Get Out Frog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Get Out Frog na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Get Out Frog na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Get Out Frog na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.00%
30 dní$ 0-50.83%
60 dní$ 0-45.82%
90 dní$ 0--

Co je Get Out Frog (GOF)

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Get Out Frog (GOF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Get Out Frog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Get Out Frog (GOF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Get Out Frog (GOF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Get Out Frog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Get Out Frog!

GOF na místní měny

Tokenomika pro Get Out Frog (GOF)

Pochopení tokenomiky Get Out Frog (GOF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GOF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Get Out Frog (GOF)

Jakou hodnotu má dnes Get Out Frog (GOF)?
Aktuální cena GOF v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GOF v USD?
Aktuální cena GOF v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Get Out Frog?
Tržní kapitalizace GOF je $ 16.77K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GOF v oběhu?
Objem GOF v oběhu je 975.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GOF?
GOF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GOF?
GOF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GOF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GOF je -- USD.
Dosáhne GOF letos vyšší ceny?
GOF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGOF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Get Out Frog (GOF)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.31
$110,090.31$110,090.31

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02403
$0.02403$0.02403

-25.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.99
$185.99$185.99

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.05
$3,877.05$3,877.05

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,090.31
$110,090.31$110,090.31

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.99
$185.99$185.99

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10008
$0.10008$0.10008

+100.16%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01972
$0.01972$0.01972

-1.40%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08195
$0.08195$0.08195

+719.50%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00703
$0.00703$0.00703

+485.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051910
$0.0051910$0.0051910

+164.57%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000828
$0.0000828$0.0000828

+65.60%