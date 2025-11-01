BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gemo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GEMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GEMO.Dnešní aktuální cena Gemo je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GEMO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GEMO.

Více informací o GEMO

Informace o ceně GEMO

Co je to GEMO

Oficiální webové stránky GEMO

Tokenomika pro GEMO

Předpověď cen GEMO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gemo

Gemo Cena (GEMO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GEMO na USD

$0.00069079
$0.00069079$0.00069079
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gemo (GEMO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:20 (UTC+8)

Informace o ceně Gemo (GEMO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.39%

-1.78%

-4.91%

-4.91%

Cena Gemo (GEMO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GEMO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GEMO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GEMO se za poslední hodinu změnila o +0.39%, za 24 hodin o -1.78% a za posledních 7 dní o -4.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gemo (GEMO)

$ 690.76K
$ 690.76K$ 690.76K

--
----

$ 690.76K
$ 690.76K$ 690.76K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,020.466369
999,965,020.466369 999,965,020.466369

Aktuální tržní kapitalizace Gemo je $ 690.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GEMO je 999.97M, přičemž celková zásoba je 999965020.466369. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 690.76K.

Historie cen v USD pro Gemo (GEMO)

Během dnešního dne byla změna ceny Gemo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gemo na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gemo na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gemo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.78%
30 dní$ 0-18.42%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Gemo (GEMO)

GemsDAO is a decentralized ecosystem on Solana that connects Real-World Assets (RWA) from the mining sector with community-driven governance and DeFi utility. Its native token, GEMO, functions as the coordination layer for proposals, voting, staking, and incentive distribution. The project combines transparent data on resource markets with tokenized access to mining-related assets, enabling holders to participate in governance decisions, access yield opportunities, and support ecosystem growth. By blending meme-driven community culture with structured DAO governance, GemsDAO seeks to make traditionally inaccessible physical resource markets more transparent, participatory, and on-chain.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Gemo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gemo (GEMO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gemo (GEMO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gemo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gemo!

GEMO na místní měny

Tokenomika pro Gemo (GEMO)

Pochopení tokenomiky Gemo (GEMO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GEMO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gemo (GEMO)

Jakou hodnotu má dnes Gemo (GEMO)?
Aktuální cena GEMO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GEMO v USD?
Aktuální cena GEMO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gemo?
Tržní kapitalizace GEMO je $ 690.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GEMO v oběhu?
Objem GEMO v oběhu je 999.97M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GEMO?
GEMO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GEMO?
GEMO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GEMO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GEMO je -- USD.
Dosáhne GEMO letos vyšší ceny?
GEMO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGEMO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gemo (GEMO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.08
$110,212.08$110,212.08

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.17
$3,877.17$3,877.17

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.17
$3,877.17$3,877.17

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.08
$110,212.08$110,212.08

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5106
$2.5106$2.5106

-0.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.55
$1,087.55$1,087.55

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.41940
$1.41940$1.41940

+6,997.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.41940
$1.41940$1.41940

+6,997.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035256
$0.0035256$0.0035256

+79.69%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.944
$19.944$19.944

+55.03%