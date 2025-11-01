BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GarudaX je 0.00411577 USD. Sledujte aktualizace cen GRDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRDX.Dnešní aktuální cena GarudaX je 0.00411577 USD. Sledujte aktualizace cen GRDX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRDX.

Více informací o GRDX

Informace o ceně GRDX

Co je to GRDX

Bílá kniha pro GRDX

Oficiální webové stránky GRDX

Tokenomika pro GRDX

Předpověď cen GRDX

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GarudaX

GarudaX Cena (GRDX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GRDX na USD

$0.00411577
$0.00411577$0.00411577
+3.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GarudaX (GRDX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:34 (UTC+8)

Informace o ceně GarudaX (GRDX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00395437
$ 0.00395437$ 0.00395437
Nejnižší za 24 h
$ 0.00413143
$ 0.00413143$ 0.00413143
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00395437
$ 0.00395437$ 0.00395437

$ 0.00413143
$ 0.00413143$ 0.00413143

$ 0.00593594
$ 0.00593594$ 0.00593594

$ 0.00183371
$ 0.00183371$ 0.00183371

-0.13%

+3.40%

-6.99%

-6.99%

Cena GarudaX (GRDX) v reálném čase je $0.00411577. Za posledních 24 hodin se GRDX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00395437 do maxima $ 0.00413143, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRDX v historii je $ 0.00593594, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00183371.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRDX se za poslední hodinu změnila o -0.13%, za 24 hodin o +3.40% a za posledních 7 dní o -6.99%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GarudaX (GRDX)

$ 177.19K
$ 177.19K$ 177.19K

--
----

$ 392.36K
$ 392.36K$ 392.36K

43.05M
43.05M 43.05M

95,329,657.0
95,329,657.0 95,329,657.0

Aktuální tržní kapitalizace GarudaX je $ 177.19K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRDX je 43.05M, přičemž celková zásoba je 95329657.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 392.36K.

Historie cen v USD pro GarudaX (GRDX)

Během dnešního dne byla změna ceny GarudaX na USD  $ +0.0001354.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GarudaX na USD  $ -0.0009444259.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GarudaX na USD  $ -0.0011295780.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GarudaX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0001354+3.40%
30 dní$ -0.0009444259-22.94%
60 dní$ -0.0011295780-27.44%
90 dní$ 0--

Co je GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GarudaX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GarudaX (GRDX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GarudaX (GRDX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GarudaX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GarudaX!

GRDX na místní měny

Tokenomika pro GarudaX (GRDX)

Pochopení tokenomiky GarudaX (GRDX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRDX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GarudaX (GRDX)

Jakou hodnotu má dnes GarudaX (GRDX)?
Aktuální cena GRDX v USD je 0.00411577 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GRDX v USD?
Aktuální cena GRDX v USD je $ 0.00411577. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GarudaX?
Tržní kapitalizace GRDX je $ 177.19K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GRDX v oběhu?
Objem GRDX v oběhu je 43.05M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GRDX?
GRDX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00593594 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GRDX?
GRDX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00183371 USD.
Jaký je objem obchodování GRDX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GRDX je -- USD.
Dosáhne GRDX letos vyšší ceny?
GRDX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGRDX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GarudaX (GRDX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.09
$109,982.09$109,982.09

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.43
$3,874.43$3,874.43

+0.35%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02428
$0.02428$0.02428

-24.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,874.43
$3,874.43$3,874.43

+0.35%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.09
$109,982.09$109,982.09

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5078
$2.5078$2.5078

-0.64%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.36
$1,087.36$1,087.36

+0.27%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09446
$0.09446$0.09446

+88.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01899
$0.01899$0.01899

-5.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009597
$0.00009597$0.00009597

+356.56%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00428
$0.00428$0.00428

+256.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053926
$0.0053926$0.0053926

+174.85%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000806
$0.0000806$0.0000806

+61.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%