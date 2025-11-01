BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gap Tooth Lizard je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $GAPPY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GAPPY.Dnešní aktuální cena Gap Tooth Lizard je 0 USD. Sledujte aktualizace cen $GAPPY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend $GAPPY.

Více informací o $GAPPY

Informace o ceně $GAPPY

Co je to $GAPPY

Oficiální webové stránky $GAPPY

Tokenomika pro $GAPPY

Předpověď cen $GAPPY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gap Tooth Lizard

Gap Tooth Lizard Cena ($GAPPY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 $GAPPY na USD

--
----
-10.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gap Tooth Lizard ($GAPPY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:06 (UTC+8)

Informace o ceně Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-10.15%

-24.21%

-24.21%

Cena Gap Tooth Lizard ($GAPPY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se $GAPPY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena $GAPPY v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena $GAPPY se za poslední hodinu změnila o +0.34%, za 24 hodin o -10.15% a za posledních 7 dní o -24.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

$ 452.09K
$ 452.09K$ 452.09K

--
----

$ 452.09K
$ 452.09K$ 452.09K

99.91B
99.91B 99.91B

99,906,805,287.48557
99,906,805,287.48557 99,906,805,287.48557

Aktuální tržní kapitalizace Gap Tooth Lizard je $ 452.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu $GAPPY je 99.91B, přičemž celková zásoba je 99906805287.48557. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 452.09K.

Historie cen v USD pro Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Během dnešního dne byla změna ceny Gap Tooth Lizard na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gap Tooth Lizard na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gap Tooth Lizard na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gap Tooth Lizard na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-10.15%
30 dní$ 0-55.58%
60 dní$ 0-78.82%
90 dní$ 0--

Co je Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gap Tooth Lizard (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gap Tooth Lizard ($GAPPY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gap Tooth Lizard ($GAPPY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gap Tooth Lizard.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gap Tooth Lizard!

$GAPPY na místní měny

Tokenomika pro Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Pochopení tokenomiky Gap Tooth Lizard ($GAPPY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu $GAPPY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Jakou hodnotu má dnes Gap Tooth Lizard ($GAPPY)?
Aktuální cena $GAPPY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena $GAPPY v USD?
Aktuální cena $GAPPY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gap Tooth Lizard?
Tržní kapitalizace $GAPPY je $ 452.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem $GAPPY v oběhu?
Objem $GAPPY v oběhu je 99.91B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) $GAPPY?
$GAPPY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) $GAPPY?
$GAPPY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování $GAPPY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování $GAPPY je -- USD.
Dosáhne $GAPPY letos vyšší ceny?
$GAPPY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen$GAPPY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:06 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,211.18
$110,211.18$110,211.18

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5099
$2.5099$2.5099

-0.55%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.55
$1,087.55$1,087.55

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.40000
$1.40000$1.40000

+6,900.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000323
$0.000323$0.000323

+61.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0034965
$0.0034965$0.0034965

+78.21%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.639
$19.639$19.639

+52.66%