BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gama Token je 0.764393 USD. Sledujte aktualizace cen GAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAMA.Dnešní aktuální cena Gama Token je 0.764393 USD. Sledujte aktualizace cen GAMA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GAMA.

Více informací o GAMA

Informace o ceně GAMA

Co je to GAMA

Oficiální webové stránky GAMA

Tokenomika pro GAMA

Předpověď cen GAMA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gama Token

Gama Token Cena (GAMA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GAMA na USD

$0.764393
$0.764393$0.764393
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gama Token (GAMA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:50 (UTC+8)

Informace o ceně Gama Token (GAMA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
Nejnižší za 24 h
$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393
Nejvyšší za 24 h

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.764393
$ 0.764393$ 0.764393

$ 0.873173
$ 0.873173$ 0.873173

$ 0.585643
$ 0.585643$ 0.585643

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Cena Gama Token (GAMA) v reálném čase je $0.764393. Za posledních 24 hodin se GAMA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.764393 do maxima $ 0.764393, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GAMA v historii je $ 0.873173, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.585643.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GAMA se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o 0.00% a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gama Token (GAMA)

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

--
----

$ 76.46M
$ 76.46M$ 76.46M

100.03M
100.03M 100.03M

100,027,931.0
100,027,931.0 100,027,931.0

Aktuální tržní kapitalizace Gama Token je $ 76.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GAMA je 100.03M, přičemž celková zásoba je 100027931.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 76.46M.

Historie cen v USD pro Gama Token (GAMA)

Během dnešního dne byla změna ceny Gama Token na USD  $ 0.0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gama Token na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gama Token na USD  $ +0.0172943916.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gama Token na USD  $ -0.0470711518902233.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0.00.00%
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ +0.0172943916+2.26%
90 dní$ -0.0470711518902233-5.80%

Co je Gama Token (GAMA)

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gama Token (GAMA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gama Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gama Token (GAMA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gama Token (GAMA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gama Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gama Token!

GAMA na místní měny

Tokenomika pro Gama Token (GAMA)

Pochopení tokenomiky Gama Token (GAMA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GAMA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gama Token (GAMA)

Jakou hodnotu má dnes Gama Token (GAMA)?
Aktuální cena GAMA v USD je 0.764393 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GAMA v USD?
Aktuální cena GAMA v USD je $ 0.764393. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gama Token?
Tržní kapitalizace GAMA je $ 76.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GAMA v oběhu?
Objem GAMA v oběhu je 100.03M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GAMA?
GAMA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.873173 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GAMA?
GAMA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.585643 USD.
Jaký je objem obchodování GAMA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GAMA je -- USD.
Dosáhne GAMA letos vyšší ceny?
GAMA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGAMA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:50 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gama Token (GAMA)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.23
$110,228.23$110,228.23

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.23
$110,228.23$110,228.23

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5113
$2.5113$2.5113

-0.50%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.98
$1,087.98$1,087.98

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.38601
$1.38601$1.38601

+6,830.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.38601
$1.38601$1.38601

+6,830.05%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000343
$0.000343$0.000343

+71.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035738
$0.0035738$0.0035738

+82.15%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.728
$19.728$19.728

+53.35%