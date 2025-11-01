BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena fxhash je 0.00556295 USD. Sledujte aktualizace cen FXH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FXH.Dnešní aktuální cena fxhash je 0.00556295 USD. Sledujte aktualizace cen FXH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FXH.

Více informací o FXH

Informace o ceně FXH

Co je to FXH

Bílá kniha pro FXH

Oficiální webové stránky FXH

Tokenomika pro FXH

Předpověď cen FXH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo fxhash

fxhash Cena (FXH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FXH na USD

$0.00556295
$0.00556295$0.00556295
-1.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny fxhash (FXH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:22 (UTC+8)

Informace o ceně fxhash (FXH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00544896
$ 0.00544896$ 0.00544896
Nejnižší za 24 h
$ 0.00567287
$ 0.00567287$ 0.00567287
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00544896
$ 0.00544896$ 0.00544896

$ 0.00567287
$ 0.00567287$ 0.00567287

$ 0.03486908
$ 0.03486908$ 0.03486908

$ 0.00382405
$ 0.00382405$ 0.00382405

+1.27%

-1.68%

-10.55%

-10.55%

Cena fxhash (FXH) v reálném čase je $0.00556295. Za posledních 24 hodin se FXH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00544896 do maxima $ 0.00567287, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FXH v historii je $ 0.03486908, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00382405.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FXH se za poslední hodinu změnila o +1.27%, za 24 hodin o -1.68% a za posledních 7 dní o -10.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu fxhash (FXH)

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

--
----

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

520.00M
520.00M 520.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace fxhash je $ 2.89M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FXH je 520.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.56M.

Historie cen v USD pro fxhash (FXH)

Během dnešního dne byla změna ceny fxhash na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny fxhash na USD  $ -0.0003788302.
Za posledních 60 dní byla změna ceny fxhash na USD  $ -0.0019933946.
Za posledních 90 dní byla změna ceny fxhash na USD  $ -0.0034390848620398.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.68%
30 dní$ -0.0003788302-6.80%
60 dní$ -0.0019933946-35.83%
90 dní$ -0.0034390848620398-38.20%

Co je fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny fxhash (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít fxhash (FXH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva fxhash (FXH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro fxhash.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny fxhash!

FXH na místní měny

Tokenomika pro fxhash (FXH)

Pochopení tokenomiky fxhash (FXH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FXH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně fxhash (FXH)

Jakou hodnotu má dnes fxhash (FXH)?
Aktuální cena FXH v USD je 0.00556295 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FXH v USD?
Aktuální cena FXH v USD je $ 0.00556295. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace fxhash?
Tržní kapitalizace FXH je $ 2.89M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FXH v oběhu?
Objem FXH v oběhu je 520.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FXH?
FXH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03486908 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FXH?
FXH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00382405 USD.
Jaký je objem obchodování FXH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FXH je -- USD.
Dosáhne FXH letos vyšší ceny?
FXH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFXH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:22 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se fxhash (FXH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.23
$110,228.23$110,228.23

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02304
$0.02304$0.02304

-28.40%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.23
$110,228.23$110,228.23

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5124
$2.5124$2.5124

-0.45%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.19
$1,088.19$1,088.19

+0.35%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.37999
$1.37999$1.37999

+6,799.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.37999
$1.37999$1.37999

+6,799.95%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035173
$0.0035173$0.0035173

+79.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000343
$0.000343$0.000343

+71.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.766
$19.766$19.766

+53.65%