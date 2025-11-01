BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FVIX je 41.46 USD. Sledujte aktualizace cen FVIX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FVIX.

Více informací o FVIX

Informace o ceně FVIX

Co je to FVIX

Oficiální webové stránky FVIX

Tokenomika pro FVIX

Předpověď cen FVIX

FVIX Cena (FVIX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FVIX na USD

$41.46
$41.46
+1.60%1D
Graf aktuální ceny FVIX (FVIX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:15 (UTC+8)

Informace o ceně FVIX (FVIX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 40.52
$ 40.52
Nejnižší za 24 h
$ 41.46
$ 41.46
Nejvyšší za 24 h

$ 40.52
$ 40.52

$ 41.46
$ 41.46

$ 95.98
$ 95.98

$ 18.95
$ 18.95

0.00%

+1.96%

-1.63%

-1.63%

Cena FVIX (FVIX) v reálném čase je $41.46. Za posledních 24 hodin se FVIX obchodoval v rozmezí od minima $ 40.52 do maxima $ 41.46, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FVIX v historii je $ 95.98, zatímco nejnižší cena v historii je $ 18.95.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FVIX se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +1.96% a za posledních 7 dní o -1.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FVIX (FVIX)

$ 614.06K
$ 614.06K

--
----

$ 614.06K
$ 614.06K

14.81K
14.81K

14,810.9414081539
14,810.9414081539

Aktuální tržní kapitalizace FVIX je $ 614.06K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FVIX je 14.81K, přičemž celková zásoba je 14810.9414081539. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 614.06K.

Historie cen v USD pro FVIX (FVIX)

Během dnešního dne byla změna ceny FVIX na USD  $ +0.795969.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FVIX na USD  $ -23.3582364660.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FVIX na USD  $ +26.5131227280.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FVIX na USD  $ +22.006901907483203.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.795969+1.96%
30 dní$ -23.3582364660-56.33%
60 dní$ +26.5131227280+63.95%
90 dní$ +22.006901907483203+113.13%

Co je FVIX (FVIX)

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FVIX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FVIX (FVIX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FVIX (FVIX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FVIX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FVIX!

FVIX na místní měny

Tokenomika pro FVIX (FVIX)

Pochopení tokenomiky FVIX (FVIX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FVIX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FVIX (FVIX)

Jakou hodnotu má dnes FVIX (FVIX)?
Aktuální cena FVIX v USD je 41.46 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FVIX v USD?
Aktuální cena FVIX v USD je $ 41.46. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FVIX?
Tržní kapitalizace FVIX je $ 614.06K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FVIX v oběhu?
Objem FVIX v oběhu je 14.81K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FVIX?
FVIX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 95.98 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FVIX?
FVIX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 18.95 USD.
Jaký je objem obchodování FVIX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FVIX je -- USD.
Dosáhne FVIX letos vyšší ceny?
FVIX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFVIX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FVIX (FVIX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,228.23

$3,877.18

$0.02304

$186.40

$1.0004

$3,877.18

$110,228.23

$186.40

$2.5126

$1,088.28

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.36400

$1.36400

$0.0034319

$0.0042

$0.000343

$19.817

