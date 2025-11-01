FUSION Cena (FSN)
+0.05%
-0.90%
-11.63%
-11.63%
Cena FUSION (FSN) v reálném čase je $0.00738553. Za posledních 24 hodin se FSN obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00737051 do maxima $ 0.00747238, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FSN v historii je $ 9.76, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FSN se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o -0.90% a za posledních 7 dní o -11.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace FUSION je $ 577.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FSN je 78.23M, přičemž celková zásoba je 78766088.125. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 581.73K.
Během dnešního dne byla změna ceny FUSION na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FUSION na USD $ -0.0028168514.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FUSION na USD $ -0.0037615427.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FUSION na USD $ -0.01003309733028852.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.90%
|30 dní
|$ -0.0028168514
|-38.14%
|60 dní
|$ -0.0037615427
|-50.93%
|90 dní
|$ -0.01003309733028852
|-57.59%
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
Jakou hodnotu v USD bude mít FUSION (FSN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FUSION (FSN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FUSION.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FUSION!
Pochopení tokenomiky FUSION (FSN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FSN hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
