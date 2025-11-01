FUSIO Cena (FUSIO)
--
+0.00%
+1.68%
+1.68%
Cena FUSIO (FUSIO) v reálném čase je $0.00180314. Za posledních 24 hodin se FUSIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00180041 do maxima $ 0.00180327, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FUSIO v historii je $ 0.00609484, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0017627.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FUSIO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.00% a za posledních 7 dní o +1.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace FUSIO je $ 362.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FUSIO je 201.10M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.80M.
Během dnešního dne byla změna ceny FUSIO na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FUSIO na USD $ -0.0004734713.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FUSIO na USD $ -0.0010842883.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FUSIO na USD $ -0.003295622172378425.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.00%
|30 dní
|$ -0.0004734713
|-26.25%
|60 dní
|$ -0.0010842883
|-60.13%
|90 dní
|$ -0.003295622172378425
|-64.63%
FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.
🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.
Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.
FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.
Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.
Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.
Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.
🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.
Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.
Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.
FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
