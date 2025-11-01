BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FUSIO je 0.00180314 USD. Sledujte aktualizace cen FUSIO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FUSIO.

Více informací o FUSIO

Informace o ceně FUSIO

Co je to FUSIO

Bílá kniha pro FUSIO

Oficiální webové stránky FUSIO

Tokenomika pro FUSIO

Předpověď cen FUSIO

FUSIO Cena (FUSIO)

Aktuální cena 1 FUSIO na USD

$0.00180314
$0.00180314$0.00180314
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny FUSIO (FUSIO)
Informace o ceně FUSIO (FUSIO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00180041
$ 0.00180041$ 0.00180041
Nejnižší za 24 h
$ 0.00180327
$ 0.00180327$ 0.00180327
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00180041
$ 0.00180041$ 0.00180041

$ 0.00180327
$ 0.00180327$ 0.00180327

$ 0.00609484
$ 0.00609484$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627

--

+0.00%

+1.68%

+1.68%

Cena FUSIO (FUSIO) v reálném čase je $0.00180314. Za posledních 24 hodin se FUSIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00180041 do maxima $ 0.00180327, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FUSIO v historii je $ 0.00609484, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0017627.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FUSIO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.00% a za posledních 7 dní o +1.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FUSIO (FUSIO)

$ 362.61K
$ 362.61K$ 362.61K

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

201.10M
201.10M 201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FUSIO je $ 362.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FUSIO je 201.10M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.80M.

Historie cen v USD pro FUSIO (FUSIO)

Během dnešního dne byla změna ceny FUSIO na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FUSIO na USD  $ -0.0004734713.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FUSIO na USD  $ -0.0010842883.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FUSIO na USD  $ -0.003295622172378425.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.00%
30 dní$ -0.0004734713-26.25%
60 dní$ -0.0010842883-60.13%
90 dní$ -0.003295622172378425-64.63%

Co je FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FUSIO (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FUSIO (FUSIO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FUSIO (FUSIO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FUSIO.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FUSIO!

FUSIO na místní měny

Tokenomika pro FUSIO (FUSIO)

Pochopení tokenomiky FUSIO (FUSIO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FUSIO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FUSIO (FUSIO)

Jakou hodnotu má dnes FUSIO (FUSIO)?
Aktuální cena FUSIO v USD je 0.00180314 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FUSIO v USD?
Aktuální cena FUSIO v USD je $ 0.00180314. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FUSIO?
Tržní kapitalizace FUSIO je $ 362.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FUSIO v oběhu?
Objem FUSIO v oběhu je 201.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FUSIO?
FUSIO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00609484 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FUSIO?
FUSIO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0017627 USD.
Jaký je objem obchodování FUSIO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FUSIO je -- USD.
Dosáhne FUSIO letos vyšší ceny?
FUSIO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFUSIO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se FUSIO (FUSIO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

