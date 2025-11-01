BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Full Moon je 0.01122238 USD. Sledujte aktualizace cen FM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FM.

Více informací o FM

Informace o ceně FM

Co je to FM

Bílá kniha pro FM

Oficiální webové stránky FM

Tokenomika pro FM

Předpověď cen FM

Logo Full Moon

Full Moon Cena (FM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FM na USD

$0.01122036
$0.01122036
+0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Full Moon (FM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:48 (UTC+8)

Informace o ceně Full Moon (FM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01099354
$ 0.01099354
Nejnižší za 24 h
$ 0.01141578
$ 0.01141578
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01099354
$ 0.01099354

$ 0.01141578
$ 0.01141578

$ 0.04230323
$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962

-0.25%

+0.38%

-2.51%

-2.51%

Cena Full Moon (FM) v reálném čase je $0.01122238. Za posledních 24 hodin se FM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01099354 do maxima $ 0.01141578, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FM v historii je $ 0.04230323, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00630962.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FM se za poslední hodinu změnila o -0.25%, za 24 hodin o +0.38% a za posledních 7 dní o -2.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Full Moon (FM)

$ 3.60M
$ 3.60M

--
--

$ 224.41M
$ 224.41M

321.22M
321.22M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Full Moon je $ 3.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FM je 321.22M, přičemž celková zásoba je 20000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 224.41M.

Historie cen v USD pro Full Moon (FM)

Během dnešního dne byla změna ceny Full Moon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Full Moon na USD  $ -0.0042631285.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Full Moon na USD  $ -0.0053874774.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Full Moon na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.38%
30 dní$ -0.0042631285-37.98%
60 dní$ -0.0053874774-48.00%
90 dní$ 0--

Co je Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Full Moon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Full Moon (FM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Full Moon (FM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Full Moon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Full Moon!

FM na místní měny

Tokenomika pro Full Moon (FM)

Pochopení tokenomiky Full Moon (FM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Full Moon (FM)

Jakou hodnotu má dnes Full Moon (FM)?
Aktuální cena FM v USD je 0.01122238 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FM v USD?
Aktuální cena FM v USD je $ 0.01122238. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Full Moon?
Tržní kapitalizace FM je $ 3.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FM v oběhu?
Objem FM v oběhu je 321.22M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FM?
FM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04230323 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FM?
FM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00630962 USD.
Jaký je objem obchodování FM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FM je -- USD.
Dosáhne FM letos vyšší ceny?
FM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:56:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Full Moon (FM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,228.23

$3,877.05

$0.02281

$186.40

$1.0004

$3,877.05

$110,228.23

$186.40

$2.5118

$1,087.87

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$1.35000

$1.35000

$0.0034737

$0.0042

$0.000340

$19.792

