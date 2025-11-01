BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena fsjal je 0.00120398 USD. Sledujte aktualizace cen FSJAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FSJAL.Dnešní aktuální cena fsjal je 0.00120398 USD. Sledujte aktualizace cen FSJAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FSJAL.

Více informací o FSJAL

Informace o ceně FSJAL

Co je to FSJAL

Oficiální webové stránky FSJAL

Tokenomika pro FSJAL

Předpověď cen FSJAL

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo fsjal

fsjal Cena (FSJAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FSJAL na USD

$0.00122454
$0.00122454$0.00122454
+8.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny fsjal (FSJAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:48 (UTC+8)

Informace o ceně fsjal (FSJAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00108491
$ 0.00108491$ 0.00108491
Nejnižší za 24 h
$ 0.00172293
$ 0.00172293$ 0.00172293
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00108491
$ 0.00108491$ 0.00108491

$ 0.00172293
$ 0.00172293$ 0.00172293

$ 0.00172293
$ 0.00172293$ 0.00172293

$ 0.00006157
$ 0.00006157$ 0.00006157

-1.87%

+6.33%

+74.82%

+74.82%

Cena fsjal (FSJAL) v reálném čase je $0.00120398. Za posledních 24 hodin se FSJAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00108491 do maxima $ 0.00172293, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FSJAL v historii je $ 0.00172293, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006157.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FSJAL se za poslední hodinu změnila o -1.87%, za 24 hodin o +6.33% a za posledních 7 dní o +74.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu fsjal (FSJAL)

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace fsjal je $ 1.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FSJAL je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.20M.

Historie cen v USD pro fsjal (FSJAL)

Během dnešního dne byla změna ceny fsjal na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny fsjal na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny fsjal na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny fsjal na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+6.33%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je fsjal (FSJAL)

Fsjal, stylized as fsjal, is a meme art style that began on 4chan’s /v/ board in July 2009, originating from an MS Paint comic where a crudely drawn character with large, upward-pointing eyes and clenched fists expressed anticipation. The simple yet expressive design resonated with users, and the format quickly evolved into a drawing fad. People began redrawing countless characters—ranging from video game icons, anime figures, and internet personalities—into the fsjal template, giving them the signature wide-eyed, eager expression. The appeal came from its versatility and humor; fsjal could represent hype, impatience, or childlike excitement in almost any context. Over time, sprite sheets, fan art compilations, and edits flooded imageboards, forums, and later social media. Today, fsjal remains a recognizable meme style, symbolizing eagerness and joy, and it continues to be remixed as part of internet culture’s visual language.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj fsjal (FSJAL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny fsjal (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít fsjal (FSJAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva fsjal (FSJAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro fsjal.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny fsjal!

FSJAL na místní měny

Tokenomika pro fsjal (FSJAL)

Pochopení tokenomiky fsjal (FSJAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FSJAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně fsjal (FSJAL)

Jakou hodnotu má dnes fsjal (FSJAL)?
Aktuální cena FSJAL v USD je 0.00120398 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FSJAL v USD?
Aktuální cena FSJAL v USD je $ 0.00120398. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace fsjal?
Tržní kapitalizace FSJAL je $ 1.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FSJAL v oběhu?
Objem FSJAL v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FSJAL?
FSJAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00172293 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FSJAL?
FSJAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006157 USD.
Jaký je objem obchodování FSJAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FSJAL je -- USD.
Dosáhne FSJAL letos vyšší ceny?
FSJAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFSJAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:48 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se fsjal (FSJAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.02
$109,972.02$109,972.02

-0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.66
$3,873.66$3,873.66

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02410
$0.02410$0.02410

-25.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.66
$3,873.66$3,873.66

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,972.02
$109,972.02$109,972.02

-0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5076
$2.5076$2.5076

-0.64%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.81
$1,086.81$1,086.81

+0.22%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09289
$0.09289$0.09289

+85.78%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01700
$0.01700$0.01700

-15.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009900
$0.00009900$0.00009900

+370.98%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00414
$0.00414$0.00414

+245.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054817
$0.0054817$0.0054817

+179.39%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000807
$0.0000807$0.0000807

+61.40%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%