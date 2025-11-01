BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Frost je 0.00001643 USD. Sledujte aktualizace cen FROST v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FROST.

Více informací o FROST

Informace o ceně FROST

Co je to FROST

Oficiální webové stránky FROST

Tokenomika pro FROST

Předpověď cen FROST

Frost Cena (FROST)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FROST na USD

--
----
+3.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Frost (FROST)
Informace o ceně Frost (FROST) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.02%

+3.58%

+65.68%

+65.68%

Cena Frost (FROST) v reálném čase je $0.00001643. Za posledních 24 hodin se FROST obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000157 do maxima $ 0.00001645, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FROST v historii je $ 0.00028548, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000542.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FROST se za poslední hodinu změnila o -0.02%, za 24 hodin o +3.58% a za posledních 7 dní o +65.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Frost (FROST)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Frost je $ 16.43K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FROST je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.43K.

Historie cen v USD pro Frost (FROST)

Během dnešního dne byla změna ceny Frost na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Frost na USD  $ +0.0000009603.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Frost na USD  $ +0.0000325230.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Frost na USD  $ +0.000009254032692027234.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+3.58%
30 dní$ +0.0000009603+5.85%
60 dní$ +0.0000325230+197.95%
90 dní$ +0.000009254032692027234+128.96%

Co je Frost (FROST)

Meet Frost, the icy-white dog with piercing blue eyes and a presence as sharp as his name. He's more than a meme. He's the face of a fast-growing community and a symbol of where we're headed.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Frost (FROST)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Frost (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Frost (FROST) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Frost (FROST) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Frost.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Frost!

FROST na místní měny

Tokenomika pro Frost (FROST)

Pochopení tokenomiky Frost (FROST) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FROST hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Frost (FROST)

Jakou hodnotu má dnes Frost (FROST)?
Aktuální cena FROST v USD je 0.00001643 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FROST v USD?
Aktuální cena FROST v USD je $ 0.00001643. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Frost?
Tržní kapitalizace FROST je $ 16.43K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FROST v oběhu?
Objem FROST v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FROST?
FROST dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00028548 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FROST?
FROST dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000542 USD.
Jaký je objem obchodování FROST?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FROST je -- USD.
Dosáhne FROST letos vyšší ceny?
FROST může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFROST, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Frost (FROST)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

