Dnešní aktuální cena Froggy je 0.00012417 USD. Sledujte aktualizace cen FROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FROG.Dnešní aktuální cena Froggy je 0.00012417 USD. Sledujte aktualizace cen FROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FROG.

Více informací o FROG

Informace o ceně FROG

Co je to FROG

Oficiální webové stránky FROG

Tokenomika pro FROG

Předpověď cen FROG

Logo Froggy

Froggy Cena (FROG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FROG na USD

$0.00012428
-3.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Froggy (FROG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:41 (UTC+8)

Informace o ceně Froggy (FROG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012301
Nejnižší za 24 h
$ 0.00013513
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012301
$ 0.00013513
$ 0.00025516
$ 0.00006773
-0.08%

-3.68%

-7.76%

-7.76%

Cena Froggy (FROG) v reálném čase je $0.00012417. Za posledních 24 hodin se FROG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012301 do maxima $ 0.00013513, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FROG v historii je $ 0.00025516, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00006773.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FROG se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -3.68% a za posledních 7 dní o -7.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Froggy (FROG)

$ 124.48K
--
$ 124.48K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Froggy je $ 124.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FROG je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 124.48K.

Historie cen v USD pro Froggy (FROG)

Během dnešního dne byla změna ceny Froggy na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Froggy na USD  $ -0.0000413572.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Froggy na USD  $ -0.0000429766.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Froggy na USD  $ -0.00006012035556254744.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.68%
30 dní$ -0.0000413572-33.30%
60 dní$ -0.0000429766-34.61%
90 dní$ -0.00006012035556254744-32.62%

Co je Froggy (FROG)

The $Frog token (symbol: Frog, also referred to as Froggy) is a community driven meme token on the Sei Network, built on its EVM-compatible layer. It emphasizes transparency, organic growth, and putting the community first, with no tokens sold from the dev wallet since launch.

It was fair launched, in late 2024 and since been focused on grass roots/organic style building for long term holders

The project began gaining traction with daily engagement on X, including flash giveaways, quizzes, and calls to action for community members.

Focus on organic building, with giveaways rewarding participation (e.g., $5 in $Frog for quiz winners) and collaborations like supporting Sei meme contests. The token hit new all-time highs (ATHs) against $SEI multiple times, highlighting strong holder retention.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Froggy (FROG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Froggy (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Froggy (FROG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Froggy (FROG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Froggy.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Froggy!

FROG na místní měny

Tokenomika pro Froggy (FROG)

Pochopení tokenomiky Froggy (FROG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FROG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Froggy (FROG)

Jakou hodnotu má dnes Froggy (FROG)?
Aktuální cena FROG v USD je 0.00012417 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FROG v USD?
Aktuální cena FROG v USD je $ 0.00012417. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Froggy?
Tržní kapitalizace FROG je $ 124.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FROG v oběhu?
Objem FROG v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FROG?
FROG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025516 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FROG?
FROG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00006773 USD.
Jaký je objem obchodování FROG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FROG je -- USD.
Dosáhne FROG letos vyšší ceny?
FROG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFROG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:41 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

