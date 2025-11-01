BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Frog X Toad 6900 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FXT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FXT.Dnešní aktuální cena Frog X Toad 6900 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FXT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FXT.

Více informací o FXT

Informace o ceně FXT

Co je to FXT

Bílá kniha pro FXT

Oficiální webové stránky FXT

Tokenomika pro FXT

Předpověď cen FXT

Logo Frog X Toad 6900

Frog X Toad 6900 Cena (FXT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FXT na USD

--
----
+5.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Frog X Toad 6900 (FXT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:52 (UTC+8)

Informace o ceně Frog X Toad 6900 (FXT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+5.08%

-34.73%

-34.73%

Cena Frog X Toad 6900 (FXT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FXT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FXT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FXT se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +5.08% a za posledních 7 dní o -34.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Frog X Toad 6900 (FXT)

$ 29.38K
$ 29.38K$ 29.38K

--
----

$ 29.38K
$ 29.38K$ 29.38K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Frog X Toad 6900 je $ 29.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FXT je 69.00B, přičemž celková zásoba je 69000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 29.38K.

Historie cen v USD pro Frog X Toad 6900 (FXT)

Během dnešního dne byla změna ceny Frog X Toad 6900 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Frog X Toad 6900 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Frog X Toad 6900 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Frog X Toad 6900 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+5.08%
30 dní$ 0-34.42%
60 dní$ 0-86.86%
90 dní$ 0--

Co je Frog X Toad 6900 (FXT)

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Frog X Toad 6900 (FXT)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Frog X Toad 6900 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Frog X Toad 6900 (FXT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Frog X Toad 6900 (FXT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Frog X Toad 6900.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Frog X Toad 6900!

FXT na místní měny

Tokenomika pro Frog X Toad 6900 (FXT)

Pochopení tokenomiky Frog X Toad 6900 (FXT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FXT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Frog X Toad 6900 (FXT)

Jakou hodnotu má dnes Frog X Toad 6900 (FXT)?
Aktuální cena FXT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FXT v USD?
Aktuální cena FXT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Frog X Toad 6900?
Tržní kapitalizace FXT je $ 29.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FXT v oběhu?
Objem FXT v oběhu je 69.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FXT?
FXT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FXT?
FXT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FXT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FXT je -- USD.
Dosáhne FXT letos vyšší ceny?
FXT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFXT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:52 (UTC+8)

