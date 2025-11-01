BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FREEDA je 0.00000508 USD. Sledujte aktualizace cen FREEDA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FREEDA.

Více informací o FREEDA

Informace o ceně FREEDA

Co je to FREEDA

Oficiální webové stránky FREEDA

Tokenomika pro FREEDA

Předpověď cen FREEDA

FREEDA Cena (FREEDA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FREEDA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FREEDA (FREEDA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:35 (UTC+8)

Informace o ceně FREEDA (FREEDA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00004477
$ 0.00004477$ 0.00004477

$ 0.00000505
$ 0.00000505$ 0.00000505

--

--

-6.02%

-6.02%

Cena FREEDA (FREEDA) v reálném čase je $0.00000508. Za posledních 24 hodin se FREEDA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FREEDA v historii je $ 0.00004477, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000505.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FREEDA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -6.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FREEDA (FREEDA)

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

--
----

$ 5.08K
$ 5.08K$ 5.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FREEDA je $ 5.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FREEDA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.08K.

Historie cen v USD pro FREEDA (FREEDA)

Během dnešního dne byla změna ceny FREEDA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FREEDA na USD  $ -0.0000007772.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FREEDA na USD  $ -0.0000035560.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FREEDA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000007772-15.30%
60 dní$ -0.0000035560-70.00%
90 dní$ 0--

Co je FREEDA (FREEDA)

FREEDA is an advanced AI-powered platform designed to revolutionize content creation and customer engagement. Its primary purpose is to enable users to generate high-quality images and voice-overs effortlessly by interacting with the platform through social media. By tagging @FREEDA_Official on X (Twitter), users can create unique multimedia content that enhances their online presence. Additionally, FREEDA offers customizable AI chatbots for businesses, facilitating personalized customer interactions and improving service efficiency. This dual functionality not only empowers individual creators but also supports businesses in delivering tailored experiences, ultimately driving engagement and satisfaction.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FREEDA (FREEDA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FREEDA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FREEDA (FREEDA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FREEDA (FREEDA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FREEDA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FREEDA!

FREEDA na místní měny

Tokenomika pro FREEDA (FREEDA)

Pochopení tokenomiky FREEDA (FREEDA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FREEDA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FREEDA (FREEDA)

Jakou hodnotu má dnes FREEDA (FREEDA)?
Aktuální cena FREEDA v USD je 0.00000508 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FREEDA v USD?
Aktuální cena FREEDA v USD je $ 0.00000508. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FREEDA?
Tržní kapitalizace FREEDA je $ 5.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FREEDA v oběhu?
Objem FREEDA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FREEDA?
FREEDA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00004477 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FREEDA?
FREEDA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000505 USD.
Jaký je objem obchodování FREEDA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FREEDA je -- USD.
Dosáhne FREEDA letos vyšší ceny?
FREEDA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFREEDA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:35 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FREEDA (FREEDA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

