Dnešní aktuální cena Foundry je 0.00101745 USD. Sledujte aktualizace cen FDRY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FDRY.

Foundry Cena (FDRY)

Aktuální cena 1 FDRY na USD

$0.00101745
$0.00101745$0.00101745
-6.70%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Foundry (FDRY)
Informace o ceně Foundry (FDRY) (USD)

Cena Foundry (FDRY) v reálném čase je $0.00101745. Za posledních 24 hodin se FDRY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00118871, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FDRY v historii je $ 0.00188783, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FDRY se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -6.73% a za posledních 7 dní o +15.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace Foundry je $ 1.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FDRY je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999983685.1586158. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.02M.

Historie cen v USD pro Foundry (FDRY)

Během dnešního dne byla změna ceny Foundry na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Foundry na USD  $ +0.0000711104.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Foundry na USD  $ +0.0013114252.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Foundry na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-6.73%
30 dní$ +0.0000711104+6.99%
60 dní$ +0.0013114252+128.89%
90 dní$ 0--

Co je Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Foundry (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Foundry (FDRY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Foundry (FDRY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Foundry.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Foundry!

FDRY na místní měny

Tokenomika pro Foundry (FDRY)

Pochopení tokenomiky Foundry (FDRY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FDRY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Foundry (FDRY)

Jakou hodnotu má dnes Foundry (FDRY)?
Aktuální cena FDRY v USD je 0.00101745 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FDRY v USD?
Aktuální cena FDRY v USD je $ 0.00101745. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Foundry?
Tržní kapitalizace FDRY je $ 1.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FDRY v oběhu?
Objem FDRY v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FDRY?
FDRY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00188783 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FDRY?
FDRY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FDRY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FDRY je -- USD.
Dosáhne FDRY letos vyšší ceny?
FDRY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFDRY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Foundry (FDRY)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

