Dnešní aktuální cena Forge3 je 0.00001734 USD. Sledujte aktualizace cen FORGE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FORGE.

Logo Forge3

Forge3 Cena (FORGE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FORGE na USD

-0.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Forge3 (FORGE)
Informace o ceně Forge3 (FORGE) (USD)

24hodinová změna ceny:
-0.68%

-4.09%

-4.09%

Cena Forge3 (FORGE) v reálném čase je $0.00001734. Za posledních 24 hodin se FORGE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001729 do maxima $ 0.0000177, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FORGE v historii je $ 0.00024838, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001659.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FORGE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.68% a za posledních 7 dní o -4.09%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Forge3 (FORGE)

Aktuální tržní kapitalizace Forge3 je $ 17.33K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FORGE je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999884591.7340739. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.33K.

Historie cen v USD pro Forge3 (FORGE)

Během dnešního dne byla změna ceny Forge3 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Forge3 na USD  $ -0.0000046764.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Forge3 na USD  $ -0.0000094064.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Forge3 na USD  $ -0.0001181763888548363.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.68%
30 dní$ -0.0000046764-26.96%
60 dní$ -0.0000094064-54.24%
90 dní$ -0.0001181763888548363-87.20%

Co je Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Forge3 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Forge3 (FORGE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Forge3 (FORGE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Forge3.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Forge3!

FORGE na místní měny

Tokenomika pro Forge3 (FORGE)

Pochopení tokenomiky Forge3 (FORGE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FORGE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Forge3 (FORGE)

Jakou hodnotu má dnes Forge3 (FORGE)?
Aktuální cena FORGE v USD je 0.00001734 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FORGE v USD?
Aktuální cena FORGE v USD je $ 0.00001734. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Forge3?
Tržní kapitalizace FORGE je $ 17.33K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FORGE v oběhu?
Objem FORGE v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FORGE?
FORGE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00024838 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FORGE?
FORGE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001659 USD.
Jaký je objem obchodování FORGE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FORGE je -- USD.
Dosáhne FORGE letos vyšší ceny?
FORGE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFORGE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Forge3 (FORGE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

