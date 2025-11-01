BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Foku je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FOKU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FOKU.

Více informací o FOKU

Informace o ceně FOKU

Co je to FOKU

Oficiální webové stránky FOKU

Tokenomika pro FOKU

Předpověď cen FOKU

Foku Cena (FOKU)

Aktuální cena 1 FOKU na USD

--
----
+0.30%1D
USD
Graf aktuální ceny Foku (FOKU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:19 (UTC+8)

Informace o ceně Foku (FOKU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.37%

-13.83%

-13.83%

Cena Foku (FOKU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FOKU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FOKU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FOKU se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.37% a za posledních 7 dní o -13.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Foku (FOKU)

$ 36.41K
$ 36.41K$ 36.41K

--
----

$ 36.41K
$ 36.41K$ 36.41K

973.75M
973.75M 973.75M

973,747,449.0568901
973,747,449.0568901 973,747,449.0568901

Aktuální tržní kapitalizace Foku je $ 36.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FOKU je 973.75M, přičemž celková zásoba je 973747449.0568901. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 36.41K.

Historie cen v USD pro Foku (FOKU)

Během dnešního dne byla změna ceny Foku na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Foku na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Foku na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Foku na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.37%
30 dní$ 0-58.09%
60 dní$ 0-63.15%
90 dní$ 0--

Co je Foku (FOKU)

FOKU is a meme-inspired token built on Abstract Chain, designed to combine community-driven engagement with innovative blockchain features. Centered around the lovable seal mascot, FOKU aims to create a fun yet impactful ecosystem that brings humor, creativity, and utility together. The project focuses on building a strong community, developing interactive experiences, and offering unique token-based rewards, ensuring both entertainment and practical value for holders.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Foku (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Foku (FOKU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Foku (FOKU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Foku.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Foku!

FOKU na místní měny

Tokenomika pro Foku (FOKU)

Pochopení tokenomiky Foku (FOKU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FOKU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Foku (FOKU)

Jakou hodnotu má dnes Foku (FOKU)?
Aktuální cena FOKU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FOKU v USD?
Aktuální cena FOKU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Foku?
Tržní kapitalizace FOKU je $ 36.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FOKU v oběhu?
Objem FOKU v oběhu je 973.75M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FOKU?
FOKU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FOKU?
FOKU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FOKU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FOKU je -- USD.
Dosáhne FOKU letos vyšší ceny?
FOKU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFOKU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Foku (FOKU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

