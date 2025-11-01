BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Flyte AI je 0.00152434 USD. Sledujte aktualizace cen FLYTE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLYTE.

Více informací o FLYTE

Informace o ceně FLYTE

Co je to FLYTE

Oficiální webové stránky FLYTE

Tokenomika pro FLYTE

Předpověď cen FLYTE

Logo Flyte AI

Flyte AI Cena (FLYTE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FLYTE na USD

$0.00152434
$0.00152434
+22.70%1D
USD
Graf aktuální ceny Flyte AI (FLYTE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:47 (UTC+8)

Informace o ceně Flyte AI (FLYTE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00115216
$ 0.00115216
Nejnižší za 24 h
$ 0.00166633
$ 0.00166633
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00115216
$ 0.00115216

$ 0.00166633
$ 0.00166633

$ 0.00254651
$ 0.00254651

$ 0.00026914
$ 0.00026914

-0.50%

+22.75%

+30.55%

+30.55%

Cena Flyte AI (FLYTE) v reálném čase je $0.00152434. Za posledních 24 hodin se FLYTE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00115216 do maxima $ 0.00166633, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLYTE v historii je $ 0.00254651, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00026914.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLYTE se za poslední hodinu změnila o -0.50%, za 24 hodin o +22.75% a za posledních 7 dní o +30.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flyte AI (FLYTE)

$ 1.53M
$ 1.53M

--
--

$ 1.53M
$ 1.53M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Flyte AI je $ 1.53M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLYTE je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.53M.

Historie cen v USD pro Flyte AI (FLYTE)

Během dnešního dne byla změna ceny Flyte AI na USD  $ +0.00028254.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Flyte AI na USD  $ +0.0024132347.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Flyte AI na USD  $ +0.0014404837.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Flyte AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00028254+22.75%
30 dní$ +0.0024132347+158.31%
60 dní$ +0.0014404837+94.50%
90 dní$ 0--

Co je Flyte AI (FLYTE)

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Flyte AI (FLYTE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Flyte AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flyte AI (FLYTE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flyte AI (FLYTE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flyte AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flyte AI!

FLYTE na místní měny

Tokenomika pro Flyte AI (FLYTE)

Pochopení tokenomiky Flyte AI (FLYTE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLYTE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flyte AI (FLYTE)

Jakou hodnotu má dnes Flyte AI (FLYTE)?
Aktuální cena FLYTE v USD je 0.00152434 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLYTE v USD?
Aktuální cena FLYTE v USD je $ 0.00152434. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flyte AI?
Tržní kapitalizace FLYTE je $ 1.53M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLYTE v oběhu?
Objem FLYTE v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLYTE?
FLYTE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00254651 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLYTE?
FLYTE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00026914 USD.
Jaký je objem obchodování FLYTE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLYTE je -- USD.
Dosáhne FLYTE letos vyšší ceny?
FLYTE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLYTE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:47 (UTC+8)

Prohlášení

$109,967.72

$3,876.79

$0.02467

$186.08

$1.0003

$3,876.79

$109,967.72

$186.08

$2.5040

$1,088.31

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08700

$0.10000

$0.10000

$0.00253

$0.0044744

$0.0000829

$0.000315

