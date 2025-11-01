BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FLIPN je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FPN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FPN.

Více informací o FPN

Informace o ceně FPN

Co je to FPN

Oficiální webové stránky FPN

Tokenomika pro FPN

Předpověď cen FPN

Logo FLIPN

FLIPN Cena (FPN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FPN na USD

$0.0004246
$0.0004246
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FLIPN (FPN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:02 (UTC+8)

Informace o ceně FLIPN (FPN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.64%

+1.40%

-12.46%

-12.46%

Cena FLIPN (FPN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FPN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FPN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FPN se za poslední hodinu změnila o +0.64%, za 24 hodin o +1.40% a za posledních 7 dní o -12.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FLIPN (FPN)

$ 209.81K
$ 209.81K

--
--

$ 212.30K
$ 212.30K

494.13M
494.13M

500,000,000.0
500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FLIPN je $ 209.81K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FPN je 494.13M, přičemž celková zásoba je 500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 212.30K.

Historie cen v USD pro FLIPN (FPN)

Během dnešního dne byla změna ceny FLIPN na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FLIPN na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FLIPN na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FLIPN na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.40%
30 dní$ 0-37.24%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FLIPN (FPN)

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny FLIPN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FLIPN (FPN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FLIPN (FPN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FLIPN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FLIPN!

FPN na místní měny

Tokenomika pro FLIPN (FPN)

Pochopení tokenomiky FLIPN (FPN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FPN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FLIPN (FPN)

Jakou hodnotu má dnes FLIPN (FPN)?
Aktuální cena FPN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FPN v USD?
Aktuální cena FPN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FLIPN?
Tržní kapitalizace FPN je $ 209.81K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FPN v oběhu?
Objem FPN v oběhu je 494.13M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FPN?
FPN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FPN?
FPN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FPN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FPN je -- USD.
Dosáhne FPN letos vyšší ceny?
FPN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFPN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:37:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FLIPN (FPN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,989.43

$3,873.08

$0.02417

$185.65

$1.0003

$3,873.08

$109,989.43

$185.65

$2.5080

$1,087.01

