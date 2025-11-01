BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Flip the Frog je 0.00001749 USD. Sledujte aktualizace cen FLIP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLIP.Dnešní aktuální cena Flip the Frog je 0.00001749 USD. Sledujte aktualizace cen FLIP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLIP.

Více informací o FLIP

Informace o ceně FLIP

Co je to FLIP

Oficiální webové stránky FLIP

Tokenomika pro FLIP

Předpověď cen FLIP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Flip the Frog

Flip the Frog Cena (FLIP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FLIP na USD

--
----
+1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Flip the Frog (FLIP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:53 (UTC+8)

Informace o ceně Flip the Frog (FLIP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001732
$ 0.00001732$ 0.00001732
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001757
$ 0.00001757$ 0.00001757
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001732
$ 0.00001732$ 0.00001732

$ 0.00001757
$ 0.00001757$ 0.00001757

$ 0.00033307
$ 0.00033307$ 0.00033307

$ 0.0000053
$ 0.0000053$ 0.0000053

-0.06%

+1.02%

-2.85%

-2.85%

Cena Flip the Frog (FLIP) v reálném čase je $0.00001749. Za posledních 24 hodin se FLIP obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001732 do maxima $ 0.00001757, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLIP v historii je $ 0.00033307, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000053.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLIP se za poslední hodinu změnila o -0.06%, za 24 hodin o +1.02% a za posledních 7 dní o -2.85%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Flip the Frog (FLIP)

$ 17.49K
$ 17.49K$ 17.49K

--
----

$ 17.49K
$ 17.49K$ 17.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Flip the Frog je $ 17.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLIP je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 17.49K.

Historie cen v USD pro Flip the Frog (FLIP)

Během dnešního dne byla změna ceny Flip the Frog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Flip the Frog na USD  $ -0.0000058167.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Flip the Frog na USD  $ -0.0000047316.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Flip the Frog na USD  $ -0.00000141949355390585.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.02%
30 dní$ -0.0000058167-33.25%
60 dní$ -0.0000047316-27.05%
90 dní$ -0.00000141949355390585-7.50%

Co je Flip the Frog (FLIP)

Before there was Mickey, there was Flip.

LORE OF THE LEAP

Before there was Mickey, there was Flip. Created in 1930 by Ub Iwerks, Flip was a frog with too much drip for black-and-white TV.

Nearly a century later, he's outta the vault and into your wallet. No copyright. No leash. Just pure, unhinged cartoon chaos.

Why This Frog Got That Dog In Him

Public domain icon — no copyright, all meme rights

Vintage nostalgia, modern meme warfare

Real character, real history, unreal potential

THIS AIN'T FINANCIAL ADVICE This is a cartoon frog from 1930 turning your brain into jelly. If you ape, you do it because you feel it in your funny bone.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Flip the Frog (FLIP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Flip the Frog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Flip the Frog (FLIP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Flip the Frog (FLIP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Flip the Frog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Flip the Frog!

FLIP na místní měny

Tokenomika pro Flip the Frog (FLIP)

Pochopení tokenomiky Flip the Frog (FLIP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLIP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Flip the Frog (FLIP)

Jakou hodnotu má dnes Flip the Frog (FLIP)?
Aktuální cena FLIP v USD je 0.00001749 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLIP v USD?
Aktuální cena FLIP v USD je $ 0.00001749. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Flip the Frog?
Tržní kapitalizace FLIP je $ 17.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLIP v oběhu?
Objem FLIP v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLIP?
FLIP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00033307 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLIP?
FLIP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000053 USD.
Jaký je objem obchodování FLIP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLIP je -- USD.
Dosáhne FLIP letos vyšší ceny?
FLIP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLIP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:46:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Flip the Frog (FLIP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.40
$110,087.40$110,087.40

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.24
$3,877.24$3,877.24

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02420
$0.02420$0.02420

-24.79%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.24
$3,877.24$3,877.24

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,087.40
$110,087.40$110,087.40

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.02
$186.02$186.02

-1.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5042
$2.5042$2.5042

-0.78%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09835
$0.09835$0.09835

+96.70%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01963
$0.01963$0.01963

-1.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08122
$0.08122$0.08122

+712.20%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00674
$0.00674$0.00674

+461.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050060
$0.0050060$0.0050060

+155.14%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000351
$0.000351$0.000351

+75.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000827
$0.0000827$0.0000827

+65.40%