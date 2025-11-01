BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena FlashScreener je 0.00003888 USD. Sledujte aktualizace cen FLASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLASH.Dnešní aktuální cena FlashScreener je 0.00003888 USD. Sledujte aktualizace cen FLASH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FLASH.

Více informací o FLASH

Informace o ceně FLASH

Co je to FLASH

Oficiální webové stránky FLASH

Tokenomika pro FLASH

Předpověď cen FLASH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo FlashScreener

FlashScreener Cena (FLASH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FLASH na USD

--
----
+17.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FlashScreener (FLASH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:45 (UTC+8)

Informace o ceně FlashScreener (FLASH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000283
$ 0.0000283$ 0.0000283
Nejnižší za 24 h
$ 0.00006102
$ 0.00006102$ 0.00006102
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000283
$ 0.0000283$ 0.0000283

$ 0.00006102
$ 0.00006102$ 0.00006102

$ 0.00009926
$ 0.00009926$ 0.00009926

$ 0.00001471
$ 0.00001471$ 0.00001471

+0.61%

+17.86%

+14.02%

+14.02%

Cena FlashScreener (FLASH) v reálném čase je $0.00003888. Za posledních 24 hodin se FLASH obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000283 do maxima $ 0.00006102, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FLASH v historii je $ 0.00009926, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001471.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FLASH se za poslední hodinu změnila o +0.61%, za 24 hodin o +17.86% a za posledních 7 dní o +14.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FlashScreener (FLASH)

$ 38.88K
$ 38.88K$ 38.88K

--
----

$ 38.88K
$ 38.88K$ 38.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace FlashScreener je $ 38.88K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FLASH je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.88K.

Historie cen v USD pro FlashScreener (FLASH)

Během dnešního dne byla změna ceny FlashScreener na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FlashScreener na USD  $ -0.0000103572.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FlashScreener na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FlashScreener na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+17.86%
30 dní$ -0.0000103572-26.63%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FlashScreener (FLASH)

FlashScreener is a web extension developed to help traders and make trenching more dynamic. Using FlashScreener, traders are able to open any Solana smart contract from their timeline into websites they want, just by hitting a keyboard shortcut, or selecting the CA and right-clicking on it. FlashScreener is a free tool/extension developed by the X user @0xKalashnikov and published via Google Chrome Web Store by him.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FlashScreener (FLASH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FlashScreener (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FlashScreener (FLASH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FlashScreener (FLASH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FlashScreener.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FlashScreener!

FLASH na místní měny

Tokenomika pro FlashScreener (FLASH)

Pochopení tokenomiky FlashScreener (FLASH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FLASH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FlashScreener (FLASH)

Jakou hodnotu má dnes FlashScreener (FLASH)?
Aktuální cena FLASH v USD je 0.00003888 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FLASH v USD?
Aktuální cena FLASH v USD je $ 0.00003888. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FlashScreener?
Tržní kapitalizace FLASH je $ 38.88K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FLASH v oběhu?
Objem FLASH v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FLASH?
FLASH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00009926 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FLASH?
FLASH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001471 USD.
Jaký je objem obchodování FLASH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FLASH je -- USD.
Dosáhne FLASH letos vyšší ceny?
FLASH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFLASH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:36:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FlashScreener (FLASH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,989.42
$109,989.42$109,989.42

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.07
$3,873.07$3,873.07

+0.31%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02417
$0.02417$0.02417

-24.89%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.07
$3,873.07$3,873.07

+0.31%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,989.42
$109,989.42$109,989.42

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.64
$185.64$185.64

-1.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5074
$2.5074$2.5074

-0.65%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.21
$1,087.21$1,087.21

+0.26%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09289
$0.09289$0.09289

+85.78%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01699
$0.01699$0.01699

-15.05%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00010278
$0.00010278$0.00010278

+388.96%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00396
$0.00396$0.00396

+230.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0055103
$0.0055103$0.0055103

+180.85%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000809
$0.0000809$0.0000809

+61.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%